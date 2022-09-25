Полностью белорусский автомобиль к 2025 году. Как обстоят дела в отечественном машиностроении?

Новости Беларуси. Тренд на экологичность поддерживают сами автопроизводители. Электрокарам зеленый свет и льготные условия. Но разогнаться на полную пока проблематично. Автомобильная сфера вошла в серьезную зону турбулентности, и когда эта черная полоса закончится, точно неизвестно, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Пандемия, санкции, дефицит комплектующих, разорванные логистические цепочки – одним словом, время пристегнуть ремни безопасности. Как на эти составляющие реагирует белорусское машиностроение, и что делать, чтобы не остаться на обочине прогресса? «Не на несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов разницы». Россияне едут за машинами в Беларусь.

Геннадий Свидерский, генеральный директор предприятия «БелДжи»:

Что касается электрокаров, то в этом году мы продали первую установочную партию – 50 электрокаров. Мы заказали еще дополнительную партию. И планируем в этом году поставить ее. И, конечно, в этом направлении мы сейчас работаем и с объединенным институтом надежности машин Академии наук, работаем с нашими китайскими коллегами, чтобы расширять линейку электрокаров.

В тренде экотраспорт. И вот белорусский электрогрузовик выходит на подиум. Восьмитонник с запасом хода до 300 километров. Система беспилотного управления и цифровых зеркал, круиз-контроль.

Иван Ендовицкий, начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Это, скажем так, своего рода символ импортозамещения. Уже сейчас мы видим довольно большой интерес к этому грузовику как у нас в Беларуси, так и в России и странах дальнего зарубежья. В настоящий момент мы общаемся с нашими потенциальными заказчиками. Выслушиваем их требования, их пожелания.

На очереди отечественный легковой автомобиль. Вот его прототип – спортивная экомодель на гонках электромобилей. Скоро таксисты пересядут на Geely. Белорусско-китайское производство занимает 33% на рынке авто. Подробнее.

Александр Белевич, начальник Научно-инжинирингового центра Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

На этом автомобиле мы продемонстрировали, что мы можем сделать свой электропривод поставить в автомобиль, он будет ездить. У него будут хорошие эксплуатационные характеристики. Мы можем сделать электронику для батарей, которая будет надежно работать. И важно, что при этом в Беларуси будет свое сервисное обслуживание. Конструкция – кузов, изготовленный индивидуально. Практически вся электроника отечественного производства. Развивает скорость до 120 километров в час. Запас хода около 200 километров. Александр Белевич:

Легковое автомобилестроение является, по сути, новым направлением для белорусского машиностроения. Задача перед нами – это создание белорусского автомобиля к 2025 году.

Есть стимул и господдержка. Пример тому – Указ «Об инновационных проектах», подписанный накануне. Иван Ендовицкий:

Этот указ позволит нам продолжать совершенствовать нашу инновационную деятельность, потому что в любом случае, зачастую, необходима какая-то внешняя поддержка, чтобы развивать новый продукт, чтобы продвигать новый продукт. Поэтому уверены, что этот указ, этот механизм, как и все другие, которые существуют в нашей стране, помогут и нам, и не только нам, всем предприятиям Республики Беларусь, продолжать активно развиваться.

Наши машиностроительные бренды без преувеличения знают на всех континентах. Правда, так было не всегда. Позади сложнейшие десятилетия, в прямом смысле, реанимации отрасли, ее становление и выход на новые рынки. Это сегодня белорусы выпускают самый большой карьерный самосвал в мире. Да что там – в деле уже беспилотный 90-тонный гигант. Наши тракторы колесят по полям десятков стран. И в 2022 году МТЗ нарастил экспорт практически на четверть. Белорусские машиностроители держат марку даже под санкциями.

Денис Бакей, генеральный директор ООО «Амкодор-Маш» – управляющая компания холдинга:

70 % того, что сегодня находится в нашей продукции, выпускаем мы сами. Готовы заместить всех западных производителей, которые ушли из Российской Федерации, и наши партнеры, конечно, это видят.