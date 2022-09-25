Прямой эфир

«Не на несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов разницы». Россияне едут за машинами в Беларусь

25 сентября 2022 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тренд на экологичность поддерживают сами автопроизводители. Электрокарам зеленый свет и льготные условия. Но разогнаться на полную пока проблематично. Автомобильная сфера вошла в серьезную зону турбулентности, и когда эта черная полоса закончится, точно неизвестно, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Пандемия, санкции, дефицит комплектующих, разорванные логистические цепочки – одним словом, время пристегнуть ремни безопасности. Как на эти составляющие реагирует белорусское машиностроение, и что делать, чтобы не остаться на обочине прогресса?

Анастасия Ярощик-Корниенко въехала в тему.

«Не на несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов разницы». Россияне едут за машинами в Беларусь-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Мировой авторынок штормит. Сначала тотальные локдауны чуть не отправили отрасль на обочину. Дальше больше. Прогноз погоды в этом сегменте пока неутешительный. Слишком много обстоятельств тормозят развитие отрасли в европейских странах. Как результат, цены растут вверх, а конкурентов, которые прочно стоят на ногах, то и дело пытаются отправить в кювет.

«Не на несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов разницы». Россияне едут за машинами в Беларусь-4

Переориентацию сегодня переживает российский рынок авто. Крупные мировые производители остановили сборку и поставку. И пока полностью удовлетворить весь спрос на легковушки местному автопрому сложно, рассказывают покупатели из соседней страны, подбирая свой вариант средства передвижения на одном из авторынков Минска.

«Не на несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов разницы». Россияне едут за машинами в Беларусь-7

У нас цены дороже. Не на несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов разницы.

«Не на несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов разницы». Россияне едут за машинами в Беларусь-10

Рамиз Аббасов, представитель салона по продажам автомобилей:
Спрос большой. Машины не задерживаются, уезжают. 80 % на Россию.

«Не на несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов разницы». Россияне едут за машинами в Беларусь-13

Из линейки на российском рынке выпали привычные авто, которые, к слову, поступали в дилерские центры и Беларуси. Вот один из них. Признаются, предложение не велико.

Скоро таксисты пересядут на Geely. Белорусско-китайское производство занимает 33% на рынке авто

«Не на несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов разницы». Россияне едут за машинами в Беларусь-16

Сергей Гаврилко, директор автоцентра:
Именно старых поставок осталось по две-три машины. В целом автомобильный мировой рынок дефицитный.

«Не на несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов разницы». Россияне едут за машинами в Беларусь-19

Именитые автобренды ссылаются на логистические трудности, возникшие из-за их же санкций, явно прикрывая собственные прорехи. В США серьезная инфляция сказывается и на автомобильном бизнесе. Увеличивается стоимость новых машин, подтягивается «вторичка». И американцы сами уже поглядывают в сторону «битков» – аукционных битых авто.

«Не на несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов разницы». Россияне едут за машинами в Беларусь-22

Кстати, сегодня мировое лидерство по продажам автомобилей у Китая. С показателем более 2,5 миллиона машин, что на 46 % выше, чем в 2021-м. В США было продано чуть более одного миллиона автомобилей. Рынки стран Западной Европы в августе составили всего 752 тысячи.

Полностью белорусский автомобиль к 2025 году. Как обстоят дела в отечественном машиностроении? Подробнее.

«Не на несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов разницы». Россияне едут за машинами в Беларусь-25

И пока одни решают быть или не быть им на рынке и явно несут убытки от недостачи в продажах, наши центры просчитывают шаги, но уже в другом направлении. Свято место пусто не бывает.

«Не на несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов разницы». Россияне едут за машинами в Беларусь-28

Сергей Гаврилко:
Глобально рынок будет меняться. Рынок заполнят другие марки. В первую очередь, китайские, которые придут на рынок. История этого года с санкциями показала, что свое производство, как своя рубашка, близко к телу.

# Продажа автомобиля # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Рамиз Аббасов # Сергей Гаврилко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Изнурительный бег, дымовая завеса и рукопашный бой. На что готовы пойти бойцы, чтобы получить краповый берет?
25 сентября 2022 16:31

Изнурительный бег, дымовая завеса и рукопашный бой. На что готовы пойти бойцы, чтобы получить краповый берет?

22 сентября отметили Всемирный день без автомобиля. Только в Минске это экономит до 100 тонн вредных выбросов
25 сентября 2022 15:12

22 сентября отметили Всемирный день без автомобиля. Только в Минске это экономит до 100 тонн вредных выбросов

«Это уродство, это гниль, это мерзость». Азарёнок прокомментировал реакцию на убийство Алексея Журавко
25 сентября 2022 15:06

«Это уродство, это гниль, это мерзость». Азарёнок прокомментировал реакцию на убийство Алексея Журавко