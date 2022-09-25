«Не на несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов разницы». Россияне едут за машинами в Беларусь

Новости Беларуси. Тренд на экологичность поддерживают сами автопроизводители. Электрокарам зеленый свет и льготные условия. Но разогнаться на полную пока проблематично. Автомобильная сфера вошла в серьезную зону турбулентности, и когда эта черная полоса закончится, точно неизвестно, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Пандемия, санкции, дефицит комплектующих, разорванные логистические цепочки – одним словом, время пристегнуть ремни безопасности. Как на эти составляющие реагирует белорусское машиностроение, и что делать, чтобы не остаться на обочине прогресса? Анастасия Ярощик-Корниенко въехала в тему.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Мировой авторынок штормит. Сначала тотальные локдауны чуть не отправили отрасль на обочину. Дальше больше. Прогноз погоды в этом сегменте пока неутешительный. Слишком много обстоятельств тормозят развитие отрасли в европейских странах. Как результат, цены растут вверх, а конкурентов, которые прочно стоят на ногах, то и дело пытаются отправить в кювет.

Переориентацию сегодня переживает российский рынок авто. Крупные мировые производители остановили сборку и поставку. И пока полностью удовлетворить весь спрос на легковушки местному автопрому сложно, рассказывают покупатели из соседней страны, подбирая свой вариант средства передвижения на одном из авторынков Минска.

У нас цены дороже. Не на несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов разницы.

Рамиз Аббасов, представитель салона по продажам автомобилей:

Спрос большой. Машины не задерживаются, уезжают. 80 % на Россию.

Из линейки на российском рынке выпали привычные авто, которые, к слову, поступали в дилерские центры и Беларуси. Вот один из них. Признаются, предложение не велико. Скоро таксисты пересядут на Geely. Белорусско-китайское производство занимает 33% на рынке авто

Сергей Гаврилко, директор автоцентра:

Именно старых поставок осталось по две-три машины. В целом автомобильный мировой рынок дефицитный.

Именитые автобренды ссылаются на логистические трудности, возникшие из-за их же санкций, явно прикрывая собственные прорехи. В США серьезная инфляция сказывается и на автомобильном бизнесе. Увеличивается стоимость новых машин, подтягивается «вторичка». И американцы сами уже поглядывают в сторону «битков» – аукционных битых авто.

Кстати, сегодня мировое лидерство по продажам автомобилей у Китая. С показателем более 2,5 миллиона машин, что на 46 % выше, чем в 2021-м. В США было продано чуть более одного миллиона автомобилей. Рынки стран Западной Европы в августе составили всего 752 тысячи. Полностью белорусский автомобиль к 2025 году. Как обстоят дела в отечественном машиностроении? Подробнее.

И пока одни решают быть или не быть им на рынке и явно несут убытки от недостачи в продажах, наши центры просчитывают шаги, но уже в другом направлении. Свято место пусто не бывает.