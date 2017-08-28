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«Скорее всего, это будет через знакомых»: как минские студенты ищут жилье на новый учебный год

28 августа 2017 17:50
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Новости Беларуси. Накануне нового учебного года решением квартирного вопроса заняты студенты. Большинству иногородних молодых людей повезло – они получат заветное место в общежитиях. Строительство современной студенческой деревни в Минске помогло решению проблемы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вера и Надежда вместе уже год снимают комнату в многоэтажке, кстати, неподалеку от студенческой деревни. В колледже, где учится одна из девушек, общежития нет. Поэтому местожительство приходится менять ежегодно, и не всегда удачно.

«Скорее всего, это будет через знакомых»: как минские студенты ищут жилье на новый учебный год-1

Вера Ефименко, студент Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова:
Я нашла комнату, свободная комната. Я планировала, что жить буду одна, мне так и сказали. Но по итогу получилось так, что ко мне подселили какую-то непонятную женщину, которая пила. Вот так я сменила 4 квартиры.

Благо, этот год был спокойным. Общий язык девушки нашли быстро. Обе без вредных привычек и пристрастия к поздним застольям. А вот найти квартиру оказалось не так легко. И здесь способы у каждого свои.

«Скорее всего, это будет через знакомых»: как минские студенты ищут жилье на новый учебный год-4

Надежда Янюк, студент института журналистики БГУ:
Скорее всего, это будет через знакомых. Я буду спрашивать, кто сдает. Это более надежный вариант.

«Скорее всего, это будет через знакомых»: как минские студенты ищут жилье на новый учебный год-7

Маргарита Почицкая, начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости:
Август – последний месяц перед началом учебного года, всем хочется побыстрее. Все-таки в интернете очень много информации, которая абсолютно не соответствует действительности, поэтому мы советуем со своей стороны обратиться к специалистам.

Риэлторы отмечают: в 2017 году так называемого «студенческого бума» нет. Общежития студгородка по возможности стараются принять всех нуждающихся.

«Скорее всего, это будет через знакомых»: как минские студенты ищут жилье на новый учебный год-10

Заселение в этом общежитии уже началось. Студенты с самого утра занимают места в очереди. Процедура оформления не из леких, да и внушительный багаж замедляет процесс. Но желание поскорее освоить новую жилплощадь намного сильнее.

К примеру, эти новоселы на последнем этапе заселения: ждут пропуска и ключи от новой комнаты. Впрочем, и здесь не все так просто: нужно вовремя оформить десятки документов и различных справок. В этом случае хорошо работает «принцип жаворонка».

«Скорее всего, это будет через знакомых»: как минские студенты ищут жилье на новый учебный год-13

Валерия Беляева, студент института журналистика БГУ:
Если приезжать рано, можно успеть заселиться за час-полтора. А если приехать к середине дня, заселение может растянуться и на три часа.

Все нюансы заселения Валерия знает «на десятку». Студентка из района, пострадавшего от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получает жилье вне очереди. Администрация старается помочь так же быстро решить жилищный вопрос и всем остальным.

«Скорее всего, это будет через знакомых»: как минские студенты ищут жилье на новый учебный год-16

Алла Мелех, директор студенческого городка БГУ:
Большое внимание мы уделяем первому курсу. В этом году первый курс естественнонаучных специальностей заселяется на 100%, гуманитариев – 85%.

Отличная успеваемость, спортивные и творческие достижения могут стать дополнительным бонусом для получения места в общежитии. Так что студентам о решении жилищного вопроса стоит задуматься задолго до летних каникул.

# общество # Студенты # Андрей Новогородцев # Михаил Потягов # Юлия Стриго # Алла Мелех

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