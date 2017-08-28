Прямой эфир

Людмила Литвиненко: «Отечественные медпрепараты качественные, соответствуют всем стандартам и экспортируются в 29 стран мира»

28 августа 2017 16:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Цены на лекарства в частных и государственных аптеках существенно не отличаются. Профсоюзы Беларуси подвели итоги мониторинга. Такой народный контроль ведется с мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда инициативу поддержал Президент. И если сначала в поле зрения были лишь препараты из аптечки первой помощи, то сейчас контрольный перечень расширился до полусотни медикаментов зарубежных и белорусских производителей. Мониторингом охвачены аптеки по всей стране. Поводом для проверки служат и обращения граждан. В частности, на особом контроле – динамика цен на лекарства в соотношении с соседними странами.

Людмила Литвиненко: «Отечественные медпрепараты качественные, соответствуют всем стандартам и экспортируются в 29 стран мира»-1

Людмила Литвиненко, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Нам поступают вопросы о том, почему в некоторых аптеках цены на медикаменты ниже, чем в среднем по республике. Может быть, это некачественные медикаменты? Может быть, они плохо действуют? Мы на это тоже во время мониторинга обращали внимание. Наши отечественные препараты качественные, они соответствуют всем стандартам G&P и на сегодняшний день экспортируются в 29 стран мира. В отдельных случаях, когда срок годности на медикаменты заканчивается (скажем, он заканчивается через несколько месяцев) или в крупную аптечную сеть поступила большая партия медикаментов, то аптеки вынуждены снижать цены. Но это общемировая практика.

Народный мониторинг лекарственных прайсов планируется продолжать. Собранную информацию анализируют в Минздраве и в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Ценовая политика на лекарства в Беларуси традиционно под жестким контролем.

# общество # Государственная политика в области здравоохранения # Людмила Литвиненко

Другие новости рубрики

Все новости
Мода на профтехобразование в Беларуси: как рынок труда диктует спрос на рабочие специальности
28 августа 2017 16:17

Мода на профтехобразование в Беларуси: как рынок труда диктует спрос на рабочие специальности

Новые учебники, меньше часов на химию, больше – на математику: какие изменения ждут школьников с 1 сентября
28 августа 2017 15:46

Новые учебники, меньше часов на химию, больше – на математику: какие изменения ждут школьников с 1 сентября

В брестском городском парке теперь можно заряжать телефон от «солнечного дерева»
28 августа 2017 15:21

В брестском городском парке теперь можно заряжать телефон от «солнечного дерева»