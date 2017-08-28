Людмила Литвиненко: «Отечественные медпрепараты качественные, соответствуют всем стандартам и экспортируются в 29 стран мира»

Новости Беларуси. Цены на лекарства в частных и государственных аптеках существенно не отличаются. Профсоюзы Беларуси подвели итоги мониторинга. Такой народный контроль ведется с мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда инициативу поддержал Президент. И если сначала в поле зрения были лишь препараты из аптечки первой помощи, то сейчас контрольный перечень расширился до полусотни медикаментов зарубежных и белорусских производителей. Мониторингом охвачены аптеки по всей стране. Поводом для проверки служат и обращения граждан. В частности, на особом контроле – динамика цен на лекарства в соотношении с соседними странами.