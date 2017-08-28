Более 50 учителей с вопросами образования: в Национальной библиотеке 28 августа прошел большой педсовет

Новости Беларуси. Домашняя работа для педагогов. Большой столичный педсовет провели в Национальной библиотеке. Более полусотни учителей встретились с руководством Минска. Наметили план развития системы образования города и подвели итоги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более двухсот учащихся и 20 учителей стали лауреатами специального фонда Президента. Впрочем, пока остаются и нерешенные вопросы. В мегаполисе ощущается нехватка детских садов. Дефицит мест в них исчезнет в ближайшие три года.