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Деревья на машинах, судьба кинотеатра «Дружба» и неделя грузинской кухни: новости Минска за 28 августа

28 августа 2017 17:14
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Новости Беларуси. Два автомобиля в столице оказались 28 августа повреждены из-за падения деревьев. Дежурный по городу программы «Столичные подробности» на СТВ Григорий Азаренок оценил последствия сильного ветра, а еще узнал о судьбе бывшего кинотеатра «Дружба» и о стартовавшей в столице неделе грузинской кухни.

Последствия непогоды. Несколько деревьев упали 28 августа в Минске. Здесь, на Калиновкского, сильно пострадал автомобиль, но если бы кто-то сидел на лавочке, то последствия могли быть гораздо хуже.

Деревья на машинах, судьба кинотеатра «Дружба» и неделя грузинской кухни: новости Минска за 28 августа-1

Этому дереву было уже больше 40 лет. Внешне оно все высохло, так что не самого сильного порыва ветра хватило, чтобы его вырвать. Хозяин автомобиля уверен, что несчастный случай можно было предотвратить.

Деревья на машинах, судьба кинотеатра «Дружба» и неделя грузинской кухни: новости Минска за 28 августа-4

Александр Сергеев:
Дерево уже давно находилось в аварийном состоянии, уже больше месяца была подана заявка в ЖЭС, чтобы его спилить.

Похожий случай произошел и на Киселева, здесь тоже порывом ветра вырвало с корнем дерево. Оно упало на припаркованный автомобиль.

Деревья на машинах, судьба кинотеатра «Дружба» и неделя грузинской кухни: новости Минска за 28 августа-7

Столица прощается со старым зданием кинотеатра «Дружба». Впереди – большая реконструкция.

Последние несколько лет здание пустовало. Сейчас бывший кинотеатр на Ташкентской сносят, а вскоре здесь появится общественно-культурный комплекс с фитнес-центром, кафе и парикмахерской, а также паркинг на более чем 120 мест. Примерные сроки строительства – чуть менее трех лет.

Деревья на машинах, судьба кинотеатра «Дружба» и неделя грузинской кухни: новости Минска за 28 августа-10

Грузинский праздник «Тбилисоба» пришел в Минск. Это аналог наших «Дажынак». Целую неделю в Верхнем городе можно будет почувствовать отменный запах шашлыка и хинкали.

Деревья на машинах, судьба кинотеатра «Дружба» и неделя грузинской кухни: новости Минска за 28 августа-13

Целую неделю в 9 заведениях на Зыбицкой можно попробовать шашлык всего за 7 рублей. При этом все кафе и рестораны будут готовить по своему собственному рецепту с эксклюзивными ингредиентами. А интереснее всего будет в субботу. С полудня до позднего вечера будут работать более 20 фудкортов.

Деревья на машинах, судьба кинотеатра «Дружба» и неделя грузинской кухни: новости Минска за 28 августа-16

Денис Крупец, соорганизатор фестиваля:
Будет культурная программа, которая откроется в 15.00. Там будут организованы и танцы, и различные грузинские песни. Будут выступать грузинские коллективы. Также будут различные зоны активации. Для детей будет построен соломенный город.

# общество # Погода в Беларуси

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