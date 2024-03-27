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На трассе М6 впервые в Беларуси появились уникальные барьеры

27 марта 2024 07:42
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Экспериментальные ограждения, которые повысят безопасность, появились на разделительной полосе трассы М6 «Минск – Гродно». Специальные барьеры по новой технологии установили впервые в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе М6 впервые в Беларуси появились уникальные барьеры-1

Их смонтировали на четырех наиболее аварийных участках. Задача фронтальных ограждений – снизить тяжесть последствий при столкновении автомобилей с этим элементом дороги даже на скорости в 130 километров в час. Конструкция из оцинкованного металла сверху напоминает пчелиные соты.

На трассе М6 впервые в Беларуси появились уникальные барьеры-4

Если машина врезается, срабатывает эффект упругости и пластичности ограждения, за счет этого гасится удар. Боковые балки в момент ДТП собираются по принципу телескопической удочки и способны задержать автомобиль, чтобы он не вылетел на основное барьерное ограждение. Специалисты уверены: такая технология поможет сохранить немало жизней на дороге.

На трассе М6 впервые в Беларуси появились уникальные барьеры-7

Андрей Лепешко, начальник управления технического надзора предприятия «Гродноавтодор»:
Фронтальные ограждения имеют сертификат соответствия, который был получен в результате проведения натурных испытаний. Данный сертификат подтверждает, что данные фронтальные ограждения безопасны и соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза. И приобретены были за счет средств республиканского бюджета.

На трассе М6 впервые в Беларуси появились уникальные барьеры-10

Новинка для наших дорог изготовлена на заводе в России. Для изучения результатов работы нового фронтального ограждения «Гродноавтодор» заключил договор с Белорусским дорожным научно-исследовательским институтом. Если эксперимент себя оправдает, подобные элементы установят и на других участках трассы М6.

# Автодороги Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области

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