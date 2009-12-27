Скончался последний участник экспедиции на «Кон-Тики»

В Осло в возрасте 92 лет скончался норвежский путешественник Кнут Хаугланд.

Кнут Хаугланд был участником экспедиции Тура Хейердала на плоту «Кон-Тики», которая стартовала в апреле 1947 года. Информацию о смерти норвежского путешественника подтвердил директор музея «Кон-Тики». Кнут Хаугланд скончался в больнице. Смерть наступила от естественных причин, сообщает ВВС.

Кнут Хаугланд родился 23 сентября 1917 года. Во времена Второй мировой войны был членом норвежского Сопротивления, а также принимал участие в различных военных операциях. Он входил в отряд диверсантов, пытавшихся сорвать поставки в Германию так называемой тяжелой воды, необходимой немцам для создания ядерного оружия, информирует БЕЛТА.

В 1947 году вместе с Хейердалом и еще четырьмя путешественниками он проплыл около 8 тыс. километров от побережья Перу до Полинезии на плоту из бревен бальсового дерева «Кон-Тики» по маршруту миграции предков полинезийцев из Южной Америки. Целью путешествия было доказать, что древние жители Южной Америки имели техническую возможность переселиться в Полинезию. На преодоление этого расстояния потребовался 101 день. Во время этого путешествия он выполнял обязанности радиста.

На основе экспедиции Тур Хейердал снял документальный фильм «Кон-Тики», получивший в 1952 году премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».