Несмотря на плюсовую температуру, жертв гололеда меньше не становится

Около 100 пациентов в сутки поступает в приемное отделение Республиканского Центра травматологии и ортопедии.

Дождь при минусовой температуре сделал своё «мокрое» дело. Минчане не ожидали, что опасность поджидает на каждом шагу, в прямом смысле слова. Кто сильно спешил, остановился на больничной койке. Только сегодня пострадавших от скользкого периода в республиканском центре травматологии около полусотни.

С побоями — без перебоя. Врачи констатируют вывихи, переломы, ссадины. В травматологическое отделение вот уже три дня поступают один за другим — все жертвы «ледового побоища».

Сергей Казаев, заведующий приемным отделением Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Заранее сделаны запасы медикаментов, гипса, имплантатов. Выделены дополнительные сотрудники младшего и среднего персонала, дополнительно будут дежурить врачи.

Не спасли ни перила, ни предельная аккуратность. Крутая лестница, гладкая поверхность — один шаг, и плечо у женщины не на месте. Ни на коммунальщиков, ни на проектировщиков Зинаида Павловна зла не держит. Женщина уповает лишь на излишнюю самоуверенность – ведь кругом лужи!

Тысячи пескоразбрасывателей и тонны соляного запаса. Коммунальные службы встречают скользкий период во всеоружии. Где не проедет техника, пройдёт человек, заверяют в ведомстве.

Эдмунд Гришкевич, начальник управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Заготовлено более 300 тысяч тонн пескосоляной смеси, заготовлено более 60 тонн смеси и для ручного труда, который к сожалению у нас пока используется на внутридворовых территориях, — всё для того, чтобы с наступлением гололёда обеспечить безопасность граждан.

На кого-то надейся, а сам не плошай. «То ли ещё будет» — говорят синоптики, «Мы справимся» – вторят дорожные службы. Медики же рекомендуют не рисковать – менять резину не только автомобилистам, но и пешеходам. Обуви – особое внимание. Глубокий протектор и «табу» на высокий каблук, чтобы вероятность травм снизить до минимума.

Врачи, синоптики, коммунальщики... Тема гололеда оказалась скользкой для многих городских служб. В один голос специалисты советуют сбавить шаг, чтобы во время новогодних праздников оставаться на ходу.