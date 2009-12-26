На Гомельщине в суд передано дело очередного педофила

В растлении малолетних обвиняется житель Жлобинского района.

Психически здоров, к даче показаний в суде способен — такой вердикт врачи-психиатры вынесли после тщательного обследования 19 летнего жителя Жлобинского района. Однако свою тягу к малолетним мальчикам задержанный также считал вполне здоровой.

Жертвами педофила стали два 9-летних односельчанина, дети из неблагополучных семей. За мелкие подарки они были согласны на общение с молодым человеком, однако никто из них и не подозревал, что потребует от них взрослый дядя за фонарик или зажигалку.

Николай Митрохович, начальник следственного отдела по особо важным делам Гомельской областной прокуратуры:

Ему вменяется три эпизода по совершению насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего жителя Жлобинского района и один эпизод в отношении второго жителя — ст. 167 ч.3, мера наказания — от 8 до 15 лет лишения свободы.

Это уже не первый случай задержания педофила в Гомельской области. В ожидании приговора в СИЗО находятся двое мужчин — граждане Беларуси и Израиля. Их обвиняют не только в растлении малолетних, но и в изготовлении и распространении порнографии. В Ельском районе задержан педофил, за растление 8-летней девочки.

Правоохранительные органы провели масштабную проверку и крупнейшей компьютерной сети Гомеля. По её итогам, более сорока владельцев персональных компьютеров также будут привлечены к ответственности за распространение детской порнографии.