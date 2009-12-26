«Минск-Арену» проэкзаменовали перед официальным открытием

15 тысяч зрителей проверяли новое спортивное сооружение на прочность, оценивали звук и световое оформление, а спортсмены смогли опробовать новое ледовое покрытие.

Чтобы подготовиться к будущим спортивным состязаниям и культурным мероприятиям, репетицию специалисты решили провести уже сейчас. С самого утра в «Минск-Арене» как никогда многолюдно. К слову, такое количество гостей многофункциональный комплекс принимает впервые: 15 тысяч зрителей, десятки спортсменов и конечно специалисты, которые и дадут оценку готовности арены.

Более 30 рамок металлодетекторов, способных за час проверить 15 тысяч человек, 62 двери и многочисленные сектора — тест сегодня пришлось пройти не только оснащению самой арены, но и зрителям. На входе в спорткомплекс каждый посетитель поражался не только масштабности и красоте новостройки, но и ее ультрасовременности. Здесь всё по последнему слову техники: даже привычных контролеров здесь сменила электроника. Система зафиксирует время входа и место болельщика на трибуне.

Обслуживающий персонал сегодня тоже потренировался в своей работе. Избежать очередей в гардероб и на входе в сектор – задача волонтеров, которые помогали гостям не заблудиться. В нужный сектор посетитель сможет попасть через одну из двенадцати дверей. Это удобно с точки зрения соблюдения правил безопасности на массовых мероприятиях. Кстати, безопасность «Минск-Арены» – отдельный пункт для обсуждения. На входе в комплекс – рамки-металлодетекторы, внутри – видеонаблюдение.

Павел Галкин, директор многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена»:

У нас много еще вопросов, которые для нас остаются загадками и которые мы хотели бы для себя уяснить: всё ли мы правильно делаем, все ли хорошо, как работает визуально-адресное ориентирование, как работает микроклимат, свет, звук — а это инженерные вопросы, которые требуют отладки.

Архитекторы и конструкторы позаботились об удобстве посетителей. Например, 12 лифтов доставят зрителей в нужный сектор на трибуне. Кстати, трибуны здесь тоже необычные. Стационарные сиденья – мягкие, скорее похожи на кресла. Есть и так называемые блитчеры – складные трибуны на 2 тысячи мест. Они компонуются в зависимости от проводимого мероприятия. Во время концерта их можно убрать, освободив место для танцпола.

Единственное, чего сегодня не учли организаторы – это количество съедобного провианта в буфете. Все запасы разошлись за 15 минут! И все же посетители новостройки остались довольны!

Несмотря на то, что происходящее в «Минск-Арене» сегодня скорее носило статус эксперимента, зрителям скучать не пришлось. На льду развернулась настоящая спортивная баталия: две хоккейные команды «Керамин» и «Юность» померялись силами, а заодно и испытали новый лёд. Порадовали зрителей своим мастерством и юные фигуристы.

Николай Сергиенко, заместитель директора по эксплуатации многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена»:

15 тысяч зрителей — организовать контроль, организовать безопасность, организовать досуг, питание так, чтобы понравилось. Раздеть, одеть и проводить – это очень и очень непросто. Тем более, мы это делаем впервые.

В ближайшее время Минск-арену ждет еще несколько ярких событий. Во-первых – собственный день рождения. Спорткомплекс скоро официально откроют. Следующей осенью третья по величине площадка Европы примет Детское Евровидение, а в 2014 году — Чемпионат мира по хоккею.