Скользкий сезон в Беларуси открыт: десятки ДТП в сутки и пациенты с гололедными травмами

Новости Беларуси. Скользкий сезон. Погода испытывает на прочность водителей, дорожников, коммунальщиков. Очередные трудности на дорогах создает гололедица. Традиционно растет количество ДТП. Водителям в этот период следует соблюдать скоростной режим, не совершать обгонов, а в снегопад включать ближний свет. Особое внимание – перекресткам и пешеходным переходам. Гололед прибавил работы и травматологам. Уже есть пациенты с типично зимними переломами.

Удар градусом первыми ощутили автомобилисты. Мороз ночью, ноль с утра, плюс днем. Замыкается круг, и как результат – гололедица.

Только в Могилевской области за сутки произошло более 60 ДТП. Сильному снегопаду хватило всего пары часов, чтобы превратить магистрали в настоящий каток. Перед таким капризом природы спасовали не только дорожники, но и многие водители.

Андрей Колесник, старший инспектор ГАИ УВД Могилевского облисполкома:

Неправильно выбранная безопасная скорость движения, интервал, дистанция.

Пациентам с ледовыми травмами уже открыли счет столичные медики. Пока это единичные случаи, однако то ли еще будет. Как показывает практика, нестабильная погода обеспечивает стабильное поступление в приемное отделение. К травмоопасному сезону доктора готовы: дежурят круглосуточно, ведь основной наплыв приходится на выходные и вечернее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Герасименко, руководитель Минского городского клинического центра травматологии и ортопедии:

Необходимо проявлять особую бдительность на остановках общественного транспорта, на ступеньках, переходах метро.

Упала. Очнулась. Гипс. Елена Ивановна стала одной из первых, попавших в скользкий список.

Все произошло на остановке. Рано утром. Тот промежуток между ступенькой автобуса и дорогой она забудет нескоро. С диагнозом «перелом локтевого сустава» только в больнице женщине предстоит провести минимум две недели.

Елена Матусевич:

Совершенно на ровном месте.

В холодный сезон дворы превращаются в горячие точки. Обледеневшие ступеньки и тротуары, не посыпанные песком.

Этот двор если и значится в списках местного ЖЭСа, то чисто формально. Узнаем, будет ли работа коммунальщиков в унисон с прогнозом.

Владимир Макогоненко, директор ЖЭС № 19 ЖРЭО Первомайского района Минска:

Завезли смесь. Вопрос, в принципе, решается. Сейчас там бригада работает.

Такая погода, скорее, – разминка. К концу недели синоптики обещают потепление – настоящий скользкий сезон еще впереди. Для кого он станет испытанием, а для кого будет, скорее, экзаменом – покажет время. Зима не за горами.