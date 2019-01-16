Узнали, зачем шаповалы придумали свой язык и «как из жмени шерсти получается обувь»

Как вы пришли к профессии?

Александр Самусев, мастер-шаповал:

Скажем, это даже была не профессия и даже не увлечение. В 86 году это была необходимость: у меня дедушка был профессиональный шаповал, артельщик. У него были свои артели, они работали на выездах, то есть ездили по России и Беларуси, делали валенки. На то время это было очень популярное ремесло. В Могилевщине именно это было, потому что не везде в Беларуси это было развито. Заинтересовался, посмотрел, и меня это увлекло – как из жмени шерсти получается обувь!