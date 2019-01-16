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Узнали, зачем шаповалы придумали свой язык и «как из жмени шерсти получается обувь»

16 января 2019 09:04
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Без единого шва! За свою историю сапоги из войлока или попросту – валенки прошли путь от предмета роскоши до массового товара.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – мастер-шаповал Александр Самусев.   

Узнали, зачем шаповалы придумали свой язык и «как из жмени шерсти получается обувь»-1

Как вы пришли к профессии?   

Александр Самусев, мастер-шаповал:  
Скажем, это даже была не профессия и даже не увлечение. В 86 году это была необходимость: у меня дедушка был профессиональный шаповал, артельщик. У него были свои артели, они работали на выездах, то есть ездили по России и Беларуси, делали валенки. На то время это было очень популярное ремесло. В Могилевщине именно это было, потому что не везде в Беларуси это было развито. Заинтересовался, посмотрел, и меня это увлекло – как из жмени шерсти получается обувь!     

Узнали, зачем шаповалы придумали свой язык и «как из жмени шерсти получается обувь»-4

Главное – понять технологию?

Александр Самусев:
Технология в принципе не такая сложная. Здесь больше усердия, труда надо. Но очень много своих секретов, изюминок. И когда я этим делом начал плотно заниматься, я понял, что это не такое простое дело, как изначально казалось. Валенок прост только по форме. А если в любой отдел глубоко лезть, то там очень много нюансов.   

Узнали, зачем шаповалы придумали свой язык и «как из жмени шерсти получается обувь»-7

Насколько нам известно, ранее шаповалы занимались своим ремеслом тайно. И даже специально придумали язык тайный, чтобы никто не понимал, чем они заняты?   

Александр Самусев:
Да, были времена, когда у них был свой язык. В нем была, очевидно, потребность. Потому что артели, которые ездили на заработки, на «отхожий промысел», как они называли, жили в чужих домах. И их довольно часто грабили, избивали. И свои профессиональные тонкости они должны были сохранять в тайне. Поэтому этот язык был. Я даже в детстве слышал, как они между собой разговаривали.

# Валенки # общество # Александр Самусев

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