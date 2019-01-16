Судебный исполнитель бездействует. Как быть?

Не секрет, что каждому жителю нашей страны, рано или поздно, в том или ином случае приходится встречаться с судебными приставами, поскольку они выполняют достаточно разнообразные функции. А некоторые сталкиваются с ситуацией, когда эти должностные лица не справляются со своими обязанностями. Жаловаться на судебного пристава, конечно, нужно.

Но куда и что можно отнести к ненадлежащим действиям, узнаем у юриста.

Дмитрий Тарасов, адвокат:

Обжалование действий или решений судебного исполнителя всегда начинается с подачи жалобы его руководителю либо в вышестоящий орган исполнительного производства. При этом следует помнить, что если жалоба подается в вышестоящий орган либо руководителю, государственная пошлина не уплачивается. Если жалоба направляется в суд, то оплачивается государственная пошлина и к жалобе прилагается оригинал документа, подтверждающего уплату госпошлины.