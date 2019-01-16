Судебный исполнитель бездействует. Как быть?
Не секрет, что каждому жителю нашей страны, рано или поздно, в том или ином случае приходится встречаться с судебными приставами, поскольку они выполняют достаточно разнообразные функции. А некоторые сталкиваются с ситуацией, когда эти должностные лица не справляются со своими обязанностями. Жаловаться на судебного пристава, конечно, нужно.
Но куда и что можно отнести к ненадлежащим действиям, узнаем у юриста.
Дмитрий Тарасов, адвокат:
Обжалование действий или решений судебного исполнителя всегда начинается с подачи жалобы его руководителю либо в вышестоящий орган исполнительного производства. При этом следует помнить, что если жалоба подается в вышестоящий орган либо руководителю, государственная пошлина не уплачивается. Если жалоба направляется в суд, то оплачивается государственная пошлина и к жалобе прилагается оригинал документа, подтверждающего уплату госпошлины.
Чтобы отстоять свои интересы и восстановить права, важно не пропустить положенный срок, который берет отсчет с момента получения постановления. В противном случае придется подавать ходатайство о восстановлении пропущенного времени. Ведь ваша юридическая неграмотность не может служить основанием для продления законных сроков. Старшие судебные приставы и представитель суда рассматривают вашу жалобу в десятидневный срок, а в прокуратуре на это уйдет тридцать дней. Однако жалоба в прокуратуру считается самым эффективным и для заявителя решается положительно в 90% случаев.
Дмитрий Тарасов:
Важно отметить, что к жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие направление копии жалобы самому судебному исполнителю, действия которого обжалуются, а также сторонам исполнительного производства. Кроме того, к жалобе прилагается копия постановления судебного исполнителя, которая обжалуется.
Ваша претензия должна отвечать определенным требованиям, иначе рискует остаться без рассмотрения. Подробное описание ситуации, ссылка на то, что именно не выполнил пристав, перечисление затронутых прав и, конечно же, требования должны быть изложены последовательным и простым языком.
Дмитрий Тарасов:
По результатам рассмотрения принимается решение либо о признании действий и постановлений судебного исполнителя законами и отказе в удовлетворении жалобы, либо в признании жалобы обоснованной и полном либо частичном ее удовлетворении.
Куда пожаловаться на нерадивого судебного исполнителя – личное дело каждого. Но прежде чем принять решение, стоит разобраться, какое обращение будет самым эффективным по данному делу.