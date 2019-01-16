Лопаты, соль и спецтехника: как в Минске убирают снег

В наступившем году белым покрывалом укутала зима всю столицу. Снежные горы – радость для школьников, но, увы, головная боль автомобилистов и пешеходов. С каждым днем растут не только сугробы, но и риск попасть в ДТП. Коммунальщики города Минска всегда готовы помочь, ведь знают непонаслышке, как бороться с природной стихией.

Андрей Самусенко, начальник ЖЭС-40 ГП «ЖЭУ № 4 Центрального района г. Минска»: Уборочная площадь нашего ЖЭСА составляет 5,5 гектаров. Площади состоят из проезжих частей внутриквартальных проездов, выходов из подъездов, тротуаров, крылец – это ручным трудом.

Андрей Самусенко: Восемь человек у нас в бригаде, мужчины работают в основном. В 7 утра начинается рабочий день очень тяжело, особенно когда каждый день идет снег.

Очистить снег с проезжей части простой лопате не под силу, для этого есть спецтехника: зимние подметальные машины, трактора. Сугробы разгребают фронтальные погрузчики с ковшами различного объема.

Совсем маленькие, похожие на игрушечные, погрузчики чистят там, где снега немного или не пройдет большая техника.

Сегодня во дворе виртуозно колесят два красавца. Но на прошлой неделе во время сильного снегопада на улицах столицы ездило сотни таких машин. Также на дорогах трудились более 600 человек. Работы велись круглосуточно. На случай выпадения интенсивных осадков был разработан план действий «Пурга».

Андрей Самусенко:

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