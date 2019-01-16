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Лопаты, соль и спецтехника: как в Минске убирают снег

16 января 2019 09:08
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В наступившем году белым покрывалом укутала зима всю столицу. Снежные горы – радость для школьников, но, увы, головная боль автомобилистов и пешеходов. С каждым днем растут не только сугробы, но и риск попасть в ДТП. Коммунальщики города Минска всегда готовы помочь, ведь знают непонаслышке, как бороться с природной стихией.

Лопаты, соль и спецтехника: как в Минске убирают снег-1

Андрей Самусенко, начальник ЖЭС-40 ГП «ЖЭУ № 4 Центрального района г. Минска»:
Уборочная площадь нашего ЖЭСА составляет 5,5 гектаров. Площади состоят из проезжих частей внутриквартальных проездов, выходов из подъездов, тротуаров, крылец это ручным трудом.    

Лопаты, соль и спецтехника: как в Минске убирают снег-4

Андрей Самусенко:
Восемь человек у нас в бригаде, мужчины работают в основном. В 7 утра начинается рабочий день очень тяжело, особенно когда каждый день идет снег.

Лопаты, соль и спецтехника: как в Минске убирают снег-7

Очистить снег с проезжей части простой лопате не под силу, для этого есть спецтехника: зимние подметальные машины, трактора. Сугробы разгребают фронтальные погрузчики с ковшами различного объема.   

Лопаты, соль и спецтехника: как в Минске убирают снег-10

Совсем маленькие, похожие на игрушечные, погрузчики чистят там, где снега немного или не пройдет большая техника.   

Лопаты, соль и спецтехника: как в Минске убирают снег-13

Сегодня во дворе виртуозно колесят два красавца. Но на прошлой неделе во время сильного снегопада на улицах столицы ездило сотни таких машин. Также на дорогах трудились более 600 человек. Работы велись круглосуточно. На случай выпадения интенсивных осадков был разработан план действий «Пурга».   

Андрей Самусенко:   
Все материалы полностью соответствуют требованиям правил содержания города Минска. Они требуют применения только пищевой соли, техническая соль к применению запрещена.    

Лопаты, соль и спецтехника: как в Минске убирают снег-16

В текущем сезоне в Минске коммунальными службами уже израсходовано около полутора тонн песка и песчано-соляной смеси. К зиме городские коммунальные предприятия подготовили 10 площадок для вывоза снега и один снегоплавильный пункт. 

Лопаты, соль и спецтехника: как в Минске убирают снег-19

# Проблемы ЖКХ # общество # Андрей Самусенко # Фотофакт # общество

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