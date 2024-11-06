Сколько времени нужно в сутках, чтобы всё успеть? Спросили у минчан

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро начинается с позитивного опроса для жителей столицы. Пройдемся по городу и узнаем, сколько часов в сутках нужно минчанам, чтобы успеть завершить все дела.

– Сколько времени нужно в сутках, чтобы все успевать?

– Сорок! У меня хозяйство: гуси, куры.

Много, очень много, чтобы становиться лучше.