Сколько времени нужно в сутках, чтобы всё успеть? Спросили у минчан

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с позитивного опроса для жителей столицы. Пройдемся по городу и узнаем, сколько часов в сутках нужно минчанам, чтобы успеть завершить все дела.
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с позитивного опроса для жителей столицы. Пройдемся по городу и узнаем, сколько часов в сутках нужно минчанам, чтобы успеть завершить все дела.
– Сколько времени нужно в сутках, чтобы все успевать?
– Сорок! У меня хозяйство: гуси, куры.
Много, очень много, чтобы становиться лучше.
– Восемь часов.
– Всего лишь? Вы все успеваете?
Подробности в видео.