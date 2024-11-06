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Сколько времени нужно в сутках, чтобы всё успеть? Спросили у минчан

06 ноября 2024 12:53
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Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с позитивного опроса для жителей столицы. Пройдемся по городу и узнаем, сколько часов в сутках нужно минчанам, чтобы успеть завершить все дела.

Сколько времени нужно в сутках, чтобы всё успеть? Спросили у минчан-2

– Сколько времени нужно в сутках, чтобы все успевать?
– Сорок! У меня хозяйство: гуси, куры.

Сколько времени нужно в сутках, чтобы всё успеть? Спросили у минчан-4

Много, очень много, чтобы становиться лучше.

Сколько времени нужно в сутках, чтобы всё успеть? Спросили у минчан-6

– Восемь часов.
– Всего лишь? Вы все успеваете?

Подробности в видео.

# Опрос # Алина Трус

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