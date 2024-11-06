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Азербайджанский аналог белорусских «Дожинок». Как в Минске отметили День граната

06 ноября 2024 12:49
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Ярко, красочно, с танцами и песнями — именно так ежегодно в ноябре отмечают День граната. Этот праздник собирает множество гостей и почитателей сочного фрукта в Азербайджане.

Азербайджанский аналог белорусских «Дожинок». Как в Минске отметили День граната-2

Там его называют не только символом изобилия, но и «райским яблоком». В 2024 году уже во второй раз День граната отпраздновали и в нашей стране.

Азербайджанский аналог белорусских «Дожинок». Как в Минске отметили День граната-4

Фуад Ибрагимов, руководитель Центра азербайджанского языка и культуры БГПУ:
Данный праздник возник в центре гранатоводчества в Азербайджане, в городе Гейчай в 2006 году. По инициативе посольства в прошлом году мы решили этот праздник начать проводить здесь.

Азербайджанский аналог белорусских «Дожинок». Как в Минске отметили День граната-6

Александр Жук, ректор БГПУ им. М.Танка:
В последнее время он приобрел высокий международный статус, потому что в 2022 году ЮНЕСКО учредила этот праздник в качестве одного из шедевров нематериального и культурного наследия человечества. В Азербайджане произрастает около 70 видов граната, и этот праздник у них – это аналог наших белорусских «Дожинок», праздник сбора урожая.

Подробности в видео.

# Беларусь-Азербайджан # Александр Жук # Валерия Яскевич

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