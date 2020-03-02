«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны

Новости Беларуси. Как развить свое дело с нуля, создать новые рабочие места и всегда быть причастным к самому женскому дню в году? Фермер из Миорского района решил заняться «весенним» бизнесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С первой попытки он вырастил 40 тысяч тюльпанов. Для этого переоборудовал опустевшее от яблок овощехранилище под теплицу и холодильник. Кроме того, в зимние месяцы обеспечил работой 13 человек в своем районе. Теперь фермер подумывает, как увеличить цветочный урожай уже к следующему 8 Марта. Анастасия Бут о процветающем бизнесе.

17 лет Владимир Кашкур занимается яблоками и грушами, содержит собственный питомник деревьев и выращивает ягоды. А цветочное направление в бизнесе называет не иначе как авантюрой. Из 50 тысяч луковиц вырастить удалось 40 тысяч цветов. Для новичка такой результат практически идеален.

Владимир Кашкур, фермер:

Знакомый фермер российский меня уже несколько лет подготавливал – давно занимается тюльпанами, лет 15. И как бы все мне предлагал поэкспериментировать. Я особо всерьез не воспринимал. Но в прошлом году, когда к нему съездил пару раз в гости в феврале, загорелся.

В начале года овощехранилище на 700 тонн остается пустым. А это самое время, чтобы высаживать тюльпаны. Одну камеру переоборудовал под холодильник – в нем цветы дольше и лучше сохраняются. Другая превратилась в теплицу.

Владимир Кашкур:

На днях теща приезжала в гости. Она живет в Миорах, ей уже под 80 лет. Она тоже такая цветочница. Отсюда она целый день практически и не выходила. Все ходила, смотрела, любовалась, охала, ахала.

Все тюльпаны давно расписаны по заказчикам. Однако уже две недели фермеру приходится отказывать оптовым покупателям. Даже москвичам, которые, например, просили сразу 200 тысяч цветов.

Зато своим работникам Владимир Кашкур не отказывает ни в работе, ни в достойной оплате.

Владимир Кашкур:

В нашем климате, в нашей зоне рискованного земледелия, особенно в Витебской области, когда погода непредсказуема и часто преподносит сюрпризы, очень рискованно заниматься чем-то одним.

Анастасия Бут, корреспондент:

В тренде нынче именно желтые тюльпаны. Несмотря на то, что в свое время Наташа Королева окрестила их вестниками разлуки, белорусские мужчины в эту примету не верят.

Ажиотаж на тюльпаны ранней весной обоснованный: женщины рады букетам к празднику.

Наталья Анисько, работник фермерского хозяйства:

Знаю, сколько вложено заботы, любви, нежности в эти цветочки. Находились рядом с ними, видела, как они вырастают, распускаются бутончики, рождается цветочек. Мне все равно очень приятно получить на 8 Марта букет от мужа именно тюльпанов.