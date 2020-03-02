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«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны

02 марта 2020 14:39
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Новости Беларуси. Как развить свое дело с нуля, создать новые рабочие места и всегда быть причастным к самому женскому дню в году? Фермер из Миорского района решил заняться «весенним» бизнесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны-1

С первой попытки он вырастил 40 тысяч тюльпанов. Для этого переоборудовал опустевшее от яблок овощехранилище под теплицу и холодильник. Кроме того, в зимние месяцы обеспечил работой 13 человек в своем районе. Теперь фермер подумывает, как увеличить цветочный урожай уже к следующему 8 Марта.

Анастасия Бут о процветающем бизнесе.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны-4

17 лет Владимир Кашкур занимается яблоками и грушами, содержит собственный питомник деревьев и выращивает ягоды. А цветочное направление в бизнесе называет не иначе как авантюрой. Из 50 тысяч луковиц вырастить удалось 40 тысяч цветов. Для новичка такой результат практически идеален.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны-7

Владимир Кашкур, фермер:
Знакомый фермер российский меня уже несколько лет подготавливал – давно занимается тюльпанами, лет 15. И как бы все мне предлагал поэкспериментировать. Я особо всерьез не воспринимал. Но в прошлом году, когда к нему съездил пару раз в гости в феврале, загорелся.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны-10

В начале года овощехранилище на 700 тонн остается пустым. А это самое время, чтобы высаживать тюльпаны. Одну камеру переоборудовал под холодильник – в нем цветы дольше и лучше сохраняются. Другая превратилась в теплицу.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны-13

Владимир Кашкур:
На днях теща приезжала в гости. Она живет в Миорах, ей уже под 80 лет. Она тоже такая цветочница. Отсюда она целый день практически и не выходила. Все ходила, смотрела, любовалась, охала, ахала.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны-16

Все тюльпаны давно расписаны по заказчикам. Однако уже две недели фермеру приходится отказывать оптовым покупателям. Даже москвичам, которые, например, просили сразу 200 тысяч цветов.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны-19

Зато своим работникам Владимир Кашкур не отказывает ни в работе, ни в достойной оплате.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны-22

Владимир Кашкур:
В нашем климате, в нашей зоне рискованного земледелия, особенно в Витебской области, когда погода непредсказуема и часто преподносит сюрпризы, очень рискованно заниматься чем-то одним.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны-25

Анастасия Бут, корреспондент:
В тренде нынче именно желтые тюльпаны. Несмотря на то, что в свое время Наташа Королева окрестила их вестниками разлуки, белорусские мужчины в эту примету не верят.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны-28

Ажиотаж на тюльпаны ранней весной обоснованный: женщины рады букетам к празднику.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны-31

Наталья Анисько, работник фермерского хозяйства:
Знаю, сколько вложено заботы, любви, нежности в эти цветочки. Находились рядом с ними, видела, как они вырастают, распускаются бутончики, рождается цветочек. Мне все равно очень приятно получить на 8 Марта букет от мужа именно тюльпанов.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны-34

Анастасия Бут:
Белорусские женщины будут обеспечены цветами на 8 Марта. А уж мужчины, и, надеюсь, не только фермеры, об этом позаботятся.

«Сколько вложено заботы, любви в эти цветочки». Как в Беларуси растят тюльпаны-37

# Растения и цветы # общество # Владимир Кашкур # Наталья Анисько # Анастасия Бут # Фотофакт

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