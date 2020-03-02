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«Нацизм – это страшно». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием

02 марта 2020 14:15
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Новости Беларуси. Самый массовый погром в Минском гетто. Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста прошёл у мемориального комплекса «Яма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Нацизм – это страшно». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием-1

2 марта 1942 года здесь, на пересечении улиц Мельникайте и Заславской, было уничтожено около 5 тысяч человек. В их числе – 200 сирот из детского дома. По погибшим прочитали поминальную молитву Кадиш.   

«Нацизм – это страшно». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием-4

«Нацизм – это страшно». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием-6

К подножию памятника легли цветы и венки. Родные и близкие жертв, дипломаты и молодёжь говорили о недопущении антисемитизма и сохранении в памяти этих трагических страниц для будущих поколений.   

«Нацизм – это страшно». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием-9

Всего за время жестокой карательной операции в Минском гетто были замучены и убиты порядка 100 тысяч евреев.

«Нацизм – это страшно». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием-12

Владимир Черницкий, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:
Нацизм – это страшная вещь, поэтому мы все (и евреи, и все прогрессивные люди) заинтересованы, чтобы это никогда не повторилось. Поэтому в этот день, сегодня 78-я годовщина, мы всегда устраиваем митинг в честь памяти тех, кто погиб.  

«Нацизм – это страшно». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием-15



Ксения Руденко, представитель Еврейского агентства для Израиля в Беларуси:   
Нужно приходить на такие мероприятия со своими детьми, друзьями. Нужно объяснять детям и внукам об этой трагедии. И всегда в сердце нужно оставлять место для людей, которые здесь погибли.    

«Нацизм – это страшно». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием-17



Сейчас в столице проживает 14 бывших узников Минского гетто. Самому старшему из них уже пошёл одиннадцатый десяток.  

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Черницкий # Ксения Руденко # Фотофакт

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