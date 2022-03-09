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Новости экономики за 09.03.2022

09 марта 2022 15:06
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Новости Беларуси. Сколько белорусских мужчин находится в декретном отпуске, почему цены на бензин в США достигли исторического максимума и как в условиях санкций белорусам удается оставаться чистыми продавцами валют?

С деловым обзором дня Ольга Лукашова в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТОИМОСТЬ ЗОЛОТА ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

Апрельские фьючерсы на золото дорожают более чем на 2 000 долларов за унцию. Рост стоимости наблюдается уже пять торговых сессий подряд. За это время металл поднялся в цене более чем на 7 %.

Новости экономики за 09.03.2022-1

Опасения, связанные с ситуацией вокруг России и Украины, поддерживают уход трейдеров от риска, что благоприятно для более надежных активов, которыми традиционно считается и золото. Майские сделки на серебро выросли до 27 долларов за унцию.

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# Экономическая рубрика # Ольга Лукашова

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