Новости экономики за 09.03.2022

Новости Беларуси. Сколько белорусских мужчин находится в декретном отпуске, почему цены на бензин в США достигли исторического максимума и как в условиях санкций белорусам удается оставаться чистыми продавцами валют?

С деловым обзором дня Ольга Лукашова в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТОИМОСТЬ ЗОЛОТА ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

Апрельские фьючерсы на золото дорожают более чем на 2 000 долларов за унцию. Рост стоимости наблюдается уже пять торговых сессий подряд. За это время металл поднялся в цене более чем на 7 %.