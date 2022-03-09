Работают мастерские и кружки по интересам. Какие мероприятия проводят в Крупках для пенсионеров и молодых инвалидов?

Новости Беларуси. В Крупском территориальном центре социального обслуживания населения кроме стандартных услуг активно внедряют современные технологии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Реализуется социальный патронат одиноких и одиноко проживающих пожилых людей. Работают мобильные группы, которые оказывают необходимые услуги. Посетителей центра учат пользоваться компьютерами и планшетами. Подробности в материале Юлии Минич.

Валентина Михайловна Закирова посещает центр уже шестой год. Так день веселее проходит. Максимум общения. Не пропускает ни одного мастер-класса. Сейчас, например, увлеклась созданием ваз из газетных трубочек. На одну уходит в среднем два дня.

Валентина Закирова:

Нам здесь очень нравится, потому что наше руководство за нас беспокоится, даже домой звонит.