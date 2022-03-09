Работают мастерские и кружки по интересам. Какие мероприятия проводят в Крупках для пенсионеров и молодых инвалидов?
Новости Беларуси. В Крупском территориальном центре социального обслуживания населения кроме стандартных услуг активно внедряют современные технологии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Реализуется социальный патронат одиноких и одиноко проживающих пожилых людей. Работают мобильные группы, которые оказывают необходимые услуги. Посетителей центра учат пользоваться компьютерами и планшетами.
Подробности в материале Юлии Минич.
Валентина Михайловна Закирова посещает центр уже шестой год. Так день веселее проходит. Максимум общения. Не пропускает ни одного мастер-класса. Сейчас, например, увлеклась созданием ваз из газетных трубочек. На одну уходит в среднем два дня.
Валентина Закирова:
Нам здесь очень нравится, потому что наше руководство за нас беспокоится, даже домой звонит.
Отделение дневного пребывания для пожилых посещает свыше 70 человек. На кружках изготавливают картины из шерсти, предметы интерьера из льняной нити. Также вместе выезжают на природу, занимаются физкультурой. Спектр занятий большой, на любой вкус.
Подробности в видеоматериале.