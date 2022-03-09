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Усадебный дом графа Потоцкого получил 5D-паспорт. Теперь виртуальную проекцию здания можно изучить снаружи и изнутри

09 марта 2022 15:06
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Новости Беларуси. В Беларуси создан интерактивный 5D-паспорт памятника архитектуры усадебного дома графа Потоцкого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его построили в Березино в XIX веке.

Усадебный дом графа Потоцкого получил 5D-паспорт. Теперь виртуальную проекцию здания можно изучить снаружи и изнутри-1

Виртуальный паспорт – это точное цифровое зеркало старинного здания. Он позволяет дистанционно ознакомиться с объектом и совершить виртуальную экскурсию. Цифровой документ содержит все необходимые технические характеристики.

Инициатором его создания стал местный райисполком. Наличие 5D-паспорта усадьбы позволит привлечь инвесторов и в дальнейшем реализовать продажу объекта.

Усадебный дом графа Потоцкого получил 5D-паспорт. Теперь виртуальную проекцию здания можно изучить снаружи и изнутри-4

Алеся Титова, начальник управления по образованию, спорту и туризму Березинского райисполкома:
Паспорт позволяет увидеть инвестору не только само здание снаружи, но еще изнутри. Данная технология позволяет создателям еще дополнительно проектировать и обстановку, если, конечно же, это будет интересно покупателю.

Усадебный дом графа Потоцкого получил 5D-паспорт. Теперь виртуальную проекцию здания можно изучить снаружи и изнутри-7

При создании пространственной модели здания использовались последние технологии. Были задействованы беспилотный летательный аппарат и наземный сканер.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Алеся Титова # Фотофакт

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