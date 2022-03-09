Усадебный дом графа Потоцкого получил 5D-паспорт. Теперь виртуальную проекцию здания можно изучить снаружи и изнутри

Новости Беларуси. В Беларуси создан интерактивный 5D-паспорт памятника архитектуры усадебного дома графа Потоцкого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его построили в Березино в XIX веке.

Виртуальный паспорт – это точное цифровое зеркало старинного здания. Он позволяет дистанционно ознакомиться с объектом и совершить виртуальную экскурсию. Цифровой документ содержит все необходимые технические характеристики. Инициатором его создания стал местный райисполком. Наличие 5D-паспорта усадьбы позволит привлечь инвесторов и в дальнейшем реализовать продажу объекта.

Алеся Титова, начальник управления по образованию, спорту и туризму Березинского райисполкома:

Паспорт позволяет увидеть инвестору не только само здание снаружи, но еще изнутри. Данная технология позволяет создателям еще дополнительно проектировать и обстановку, если, конечно же, это будет интересно покупателю.