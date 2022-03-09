Андрей Лазуткин: «В Киеве самая интересная тактика – это бесконтрольная раздача оружия всем подряд. Как это выглядит?»

Новости Беларуси. По оценкам специалистов, основной задачей украинской армии является превращение боевых действий в конфликт сирийского типа. Такой конфликт предполагает затяжные бои в городах центральной, а в перспективе и Западной Украины без эвакуации населения и с максимальным количеством жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, для чего искусственно организована гуманитарная катастрофа и как работает управляемый хаос, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Любой город, неважно, малый или большой, типа Киева, снабжается с колес. Если его заблокировать, то через пару дней заканчивается еда, топливо, медикаменты. И даже если у вас на руках деньги, вы ничего не можете купить, никаких складов и запасов нет. При этом из города не выпускают жителей, чтобы прикрываться от артиллерии и бомбардировок с воздуха. Возникает вопрос: а как сделать так, чтобы люди не разбегались, ведь они сидят без еды, воды, отопления? Во-первых, надо контролировать выходы из города.

Именно этим занимается так называемая территориальная оборона, они не воюют с русскими, они не выпускают своих из городов. Во-вторых, по юго-востоку, где идут боевые действия, ВСУ сообщает, что все дороги заминированы или взрывает мосты. Андрей Лазуткин:

А в Киеве самая интересная тактика – это бесконтрольная раздача оружия всем подряд. Как это выглядит? Ящик с автоматами выносят во двор девятиэтажки и оставляют. Не оформляются никакие документы, никакой учет не ведется, списки не составляют. Если вас это удивляет, то примерно так же американцы действовали в Сирии. Там не воевал ИГИЛ против Асада, не было двух сторон, как вы могли подумать. Кроме ИГИЛ американцы создали огромное количество мелких банд и группировок в каждом районе Сирии, которые никому не подчинялись. Их невозможно контролировать, и американцы раздавали оружие из расчета, что они будут действовать самостоятельно, сидеть в своем районе и заниматься бандитизмом, отвлекая силы правительства. Это называется управляемый хаос.

Поэтому и в Киеве, и в других городах Украины то же самое сделано с одной целью – чтобы вокруг крупных городов стихийно возникли и оформились банды вооруженных людей, например, из бывших военных и уголовников. Эти банды будут сидеть на коммуникациях и грабить местных на трассах, забирать у беженцев деньги и машины. Вспомните, в Беларуси это тоже было в середине 1990-х на трассе Брест – Москва, и это в небольшом государстве, в мирное время и в стране, где сложно достать оружие. А представьте, как эти же ОПГ развернутся в условиях безвластия и войны.

Андрей Лазуткин:

Таким образом выполняется главная задача – чтобы вы не покидали крупные города. Вы должны сидеть в своей квартире до последнего и работать живым щитом от российской армии. Да, это опасно. Но за периметром города, на трассе, еще опаснее – там бандиты. И именно этот страх удерживает людей лучше всяких команд.

По этой же причине были сложности с гуманитарными коридорами. На переговорах эта тема была одобрена, было выбрано время для прекращения огня, названы конкретные точки. А потом оказалось, что отдельные части ВСУ могут не выполнять приказов. Как такое может быть? Украинскую армию хотели организовать по бригадному принципу, как современную натовскую, где каждая бригада – это небольшое мобильное соединение, как раз для участия в локальном конфликте. Но получилось просто много мелких соединений с плохой координацией. А в условиях боевых действий, если их никто не координирует, они поступают на свое усмотрение, и получается махновщина: хочу – стреляю, хочу – не стреляю. Это уже, по сути, не армия.

Андрей Лазуткин:

А как действуют русские? Здесь три варианта. Первый – в населенном пункте нет сопротивления. Тогда российские части проходят дальше либо занимают центр, происходит раздача гуманитарной помощи. Второй вариант – в городе есть вооруженные группы. Тогда все подходы блокируются, но армия внутрь не заходит. Сохраняется нейтралитет, и это сделано, чтобы не пострадали мирные жители. Третий вариант – если местность контролируют вооруженные люди и открывают огонь, тогда все военные цели в городе уничтожаются.

Андрей Лазуткин:

Но потери российской армии, которые нам показывают, связаны не с боями в городах, а с неудачным проходом российских колонн. Украинцы пропускают подразделения с боевым опытом, а потом бьют по колонне, которая подвозит горючее, боеприпасы, технику. Как говорят украинские источники, часто эти колонны сопровождает, например, Росгвардия МВД. Вот с ними в основном и воюют. Пока сложно сказать, будет ли в Украине новая центральная власть. Из всего, что пока сообщалось, будет якобы создана Федеративная Республика Украина, которая включит в себя занятые территории и ЛНР, ДНР по новым границам. Но тут же встанет вопрос признания такого государства.

Андрей Лазуткин:

Давайте подумаем, как такую проблему можно решить. Например, был такой президент Украины Виктор Федорович Янукович, о котором мы долго ничего не слышали. Все эти годы он находился в Российской Федерации. И кто знает, вдруг мы его снова увидим. Конечно, это не будет популярная власть, но она будет в принципе законной. Потому что Януковича скидывали государственным переворотом, а Запад во время Майдана подписал с ним соглашение, что он не разгоняет протест, а взамен остается президентом до конца срока.

Все эти соглашения есть на бумаге. То есть юридически занятие юго-восточных территорий можно оформить как восстановление законной власти, а потом уже провести выборы, референдум и выбрать вместо Януковича кого-то другого. Андрей Лазуткин:

Информации от русских очень мало – это краткие официальные сводки. А от украинской стороны очень много вранья – там монтируют авиаудары, перекрашивают технику, выдают старые потери за новые, снимают актеров вместо пленных. И это их боевая задача, они работают, в том числе и по белорусской аудитории. Однако рано или поздно любой конфликт заканчивается. И для Украины гораздо лучше, если вопросы политического устройства будут решаться на мирных переговорах в Беларуси, а не в одностороннем порядке на поле боя. Условия для таких переговоров мы обеспечим, и время подумать у украинской стороны еще есть.