Сколько стоит собрать ребёнка в школу? Отправились с родителями за покупками

Чуть больше двух недель остается до начала учебного года. Последние приготовления идут в школах. А для родителей уже началась самая горячая пора. Подготовка к новому сезону – особое и незабываемое приключение для каждого. Собрать ребенка в храм знаний – та еще задачка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но миссия выполнима, уверяют герои нашего следующего сюжета, которые расскажут, во сколько обойдется собрать ребенка в первый и третий класс. С родителями за покупками для школы отправилась Анастасия Ярощик-Корниенко.

До 1 сентября чуть более двух недель. В торговых залах желающих приобрести ученические принадлежности все больше. Чтобы закупка была максимально эффективной и в корзине оказался только необходимый товар – в этом столичном универмаге в помощь родителям предлагают список. В первый раз в первый класс в этом году идет Богдан. Вместе с мамой они тожественно отправляются за покупками для школы.

Анна Ковальчук, мама первоклассника:

Планируем покупать школьную форму, естественно. Канцелярские товары. Уже изучили даже список. Главное, чтобы ему там понравилось. Пытаешься так все подобрать, чтобы ему было комфортно, удобно. Обложки для книг и тетрадей, пенал, ручки и карандаши, линейка, точилка, ластик, альбом для рисования, наборы цветной бумаги и картона – всего в списке 28 позиций. Приобрести их еще та задачка: ценовой диапазон разный, дизайн впечатляет – даже любимые мультяшные персонажи на обложках и в оформлении коробок тех же карандашей не прочь попасть в ученический портфель.

Анна Ковальчук:

Разнообразие очень большое, очень. Аж глаза даже разбегаются. Даже не знаешь, что лучше. Когда выбор большой или маленький. Ценовой диапазон тоже очень приятный. Можно купить и за 2 рубля, за 2,5, ну и выше уже. Позиции канцелярских товаров собраны – в чеках абсолютно разные итоговые цифры: от двухсот рублей, как в чеке Анны, и выше. Все зависит от предпочтений и желаний ребенка и их родителей. Чтобы ребята вошли в новый учебный сезон стильно и с комфортом, позаботился «Беллегпром». Предприятия уже поставили в торговые точки полтора миллиона экземпляров одежды для школьников. Магазины тоже предлагают скидки.