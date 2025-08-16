Сергеенко ознакомился с ходом уборочной в Шумилинском и Городокском районах

Собрать урожай выше прошлогоднего рассчитывают в Витебской области. И это несмотря на сложные погодные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих районах с начала лета шли затяжные дожди. С одной стороны, они помогли вырастить хлеб, но с другой – местами залили поля, и сейчас тяжелая техника попросту вязнет.

С ходом уборочной в регионе на примере Шумилинского и Городокского районов ознакомился председатель Палаты представителей. Игорь Сергеенко пообщался с руководителями хозяйств и механизаторами. В 2025 году сроки созревания сельхозкультур сместились, и аграриям приходится одновременно выполнять весь комплекс работ – обмолачивать озимые и яровые, готовить почву под будущий сев. Но, невзирая на все сложности, люди нацелены на интенсивную работу. Рук в сельхозпредприятиях хватает. Плечо подставляют и представители других организаций. Комбайнов и автомобилей для перевозки зерна также в достатке, налажены контакты с ремонтными бригадами.