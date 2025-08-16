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Сергеенко ознакомился с ходом уборочной в Шумилинском и Городокском районах

16 августа 2025 17:04
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Собрать урожай выше прошлогоднего рассчитывают в Витебской области. И это несмотря на сложные погодные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многих районах с начала лета шли затяжные дожди. С одной стороны, они помогли вырастить хлеб, но с другой – местами залили поля, и сейчас тяжелая техника попросту вязнет.

Сергеенко ознакомился с ходом уборочной в Шумилинском и Городокском районах-2

С ходом уборочной в регионе на примере Шумилинского и Городокского районов ознакомился председатель Палаты представителей. Игорь Сергеенко пообщался с руководителями хозяйств и механизаторами. В 2025 году сроки созревания сельхозкультур сместились, и аграриям приходится одновременно выполнять весь комплекс работ – обмолачивать озимые и яровые, готовить почву под будущий сев. Но, невзирая на все сложности, люди нацелены на интенсивную работу.

Рук в сельхозпредприятиях хватает. Плечо подставляют и представители других организаций. Комбайнов и автомобилей для перевозки зерна также в достатке, налажены контакты с ремонтными бригадами.

Сергеенко ознакомился с ходом уборочной в Шумилинском и Городокском районах-4

Ирина Полякова, председатель Городокского районного исполнительного комитета:
Техника наготове, люди наготове. Все в настроении, готовы работать. И я уверена, что мы максимально приложим все усилия, чтобы убрать урожай. Урожай неплохой для Городокского района.

Помимо актуальных вопросов страды, Игорь Сергеенко обсудил с активом районов перспективы социально-экономического развития на местах. Председатель Палаты представителей нацелил местную власть на активную работу в Год благоустройства.

# Игорь Сергеенко # Уборочная кампания # Сельское хозяйство

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