На страже мирного неба – в Мачулищах прошло мероприятие, посвящённое Дню военно-воздушных сил

Торжественное мероприятие, посвященное Дню военно-воздушных сил, прошло в одном из старейших авиационных городков в Мачулищах накануне профессионального праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С мирной миссией сегодня белорусские летчики трех авиабаз подняли в небо боевую авиацию. Фигуры сложного и высшего пилотажа – в репортаже Глеба Прокофьева.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Боевые вертолеты, истребители. В небе над Мачулищами вся самая современная авиатехника. А за ее штурвалами небесные асы, которые 24 на 7 защищают белорусское небо.

Высший пилотаж продемонстрировали наши летчики. Зрители воочию убедились в мастерстве военных авиаторов трех баз. К этим показательным полетам готовились на протяжении недели. Во время тренировок пилоты, говоря на профессиональном сленге, «слетывались». Важно выдержать заданные боевые порядки и выход в точку начала показа воздушного парада в установленное время. Вячеслав Галузов сегодня не за штурвалом, а наблюдает за коллегами с земли вместе со своей семьей. С детства мечтал управлять крылатой машиной. И практически каждые выходные еще школьником заглядывал на аэродром в родном Могилеве.

Елена Афанасьева, мама летчика-штурмана 50-й смешанной авиационной базы:

С детства мы ездили с ним на аэродром. Он еще был маленький, он интересовался самолетами. У нас находятся музейные экспонаты. Осматривал их, вот даже пропускали туда. Высоким мастерством сегодня обладают белорусские авиаторы. Собственную национальную школу подготовки пилотов можно смело назвать достоянием страны. Наши летчики способны выполнить самые сложные и даже с первого взгляда невыполнимые боевые задачи.