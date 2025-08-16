На страже мирного неба – в Мачулищах прошло мероприятие, посвящённое Дню военно-воздушных сил
Торжественное мероприятие, посвященное Дню военно-воздушных сил, прошло в одном из старейших авиационных городков в Мачулищах накануне профессионального праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С мирной миссией сегодня белорусские летчики трех авиабаз подняли в небо боевую авиацию.
Фигуры сложного и высшего пилотажа – в репортаже Глеба Прокофьева.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Боевые вертолеты, истребители. В небе над Мачулищами вся самая современная авиатехника. А за ее штурвалами небесные асы, которые 24 на 7 защищают белорусское небо.
Высший пилотаж продемонстрировали наши летчики. Зрители воочию убедились в мастерстве военных авиаторов трех баз. К этим показательным полетам готовились на протяжении недели. Во время тренировок пилоты, говоря на профессиональном сленге, «слетывались». Важно выдержать заданные боевые порядки и выход в точку начала показа воздушного парада в установленное время.
Вячеслав Галузов сегодня не за штурвалом, а наблюдает за коллегами с земли вместе со своей семьей. С детства мечтал управлять крылатой машиной. И практически каждые выходные еще школьником заглядывал на аэродром в родном Могилеве.
Елена Афанасьева, мама летчика-штурмана 50-й смешанной авиационной базы:
С детства мы ездили с ним на аэродром. Он еще был маленький, он интересовался самолетами. У нас находятся музейные экспонаты. Осматривал их, вот даже пропускали туда.
Высоким мастерством сегодня обладают белорусские авиаторы. Собственную национальную школу подготовки пилотов можно смело назвать достоянием страны. Наши летчики способны выполнить самые сложные и даже с первого взгляда невыполнимые боевые задачи.
Александр Вольфович, генеральный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Профессионализм и умение, в том числе наших боевых летчиков, это очень сегодня важно. Я считаю, что это один из элементов системы стратегического сдерживания. Потому что, если наша авиация будет боеготовая, это тот первый, наверное, первоначальный вид Вооруженных Сил, который вступит в боевые действия и будет наносить поражение и защищать народ Беларуси от какой-то угрозы.
В условиях сложной геополитической обстановки, роль авиации значительно возрастает. Защитники неба 24 на 7 в боевой готовности.
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ВВС, прошло в Мачулищах.
Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Личный состав, который проходит службу в Вооруженных Силах, и в частности в военно-воздушных силах, абсолютно подготовлен, оснащен наиболее передовыми образцами вооружения и военной техники. Постоянно, несмотря на праздничный день, находится на страже воздушных границ нашей страны.
Обеспечить эффективную защиту нашей страны в воздухе без сильной авиации невозможно. В 2025 году авиационный парк пополнился новейшими самолетами Су-30СМ2. На днях очередная партия «сушек» поступила на вооружение белорусской армии.
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