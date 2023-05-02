Гайдукевич: «Всё, что нужно было по закону, мы сделали». Как партии готовятся к процессу перерегистрации?

Новости Беларуси. Новая сила появилась на политическом поле нашей страны. Сегодня, 2 мая, Министерство юстиции зарегистрировало новую партию – «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белая Русь» намерена активно включиться в подготовку к электоральной кампании. В ближайшее время партия начнет работу по формированию собственного пула кандидатов в депутаты разных уровней. На данный момент «Белая Русь» – единственное политическое объединение, зарегистрированное после вступления в действие нового закона. Остальным партиям предстоит пройти перерегистрацию. Либерально-демократическая и Коммунистическая партии уже провели съезды, чтобы привести свои организации в соответствии с законодательством.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Сегодня для Либеральной-демократической партии Беларуси настал исторический день. Мы подготовили весь необходимый пакет документов, который будем подавать завтра в Минюст для перерегистрации партии. Все, что нужно было по закону, мы сделали. Более того, я скажу, что партия, которая имеет людей, которые хотят работать на благо страны, она пройдет перерегистрацию без проблем. Те же партии, которые десятилетиями только пилили деньги, которые Запад направлял сюда для разрушения нашей страны, у них нет ни поддержки, ни людей, они и не занимались перерегистрацией. А потом, как всегда, скажут, что им мешали работать. Я поздравляю «Белую Русь» с тем, что их сегодня зарегистрировали. Крайне важно, что в стране стало на одну патриотическую мощную партию больше. И в это время мы, все патриотические силы, стояли и будем стоять вместе и защищать нашу страну.