Романов о регистрации «Белой Руси»: интерес к партии высок, мы приступим к увеличению наших рядов

Торжественная церемония вручения свидетельства прошла в профильном ведомстве. Также министр юстиции вручил Олегу Романову утвержденный устав партии. Своей основной задачей объединение считает консолидацию общества и всех конструктивных сил, ориентированных на сотрудничество с властью и ее поддержку на всех уровнях.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Интерес к партии высок. Работая в регионах, я постоянно слышу один и тот же вопрос: как можно вступить в партию? Этот вопрос задают и наши граждане, и руководители, которые отвечают за их коллективы, и тем самым выражают волю людей, которые работают в тех или иных организациях. Мы приступим к увеличению наших рядов с тем, чтобы каждый, кто желает быть членом партии, разделяет устав и программу, мог стать членом партии.