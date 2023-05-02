Романов о регистрации «Белой Руси»: интерес к партии высок, мы приступим к увеличению наших рядов

Новости Беларуси. Новая сила появилась на политическом поле нашей страны. Сегодня, 2 мая, Министерство юстиции зарегистрировало новую партию – «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новая сила появилась на политическом поле нашей страны. Сегодня, 2 мая, Министерство юстиции зарегистрировало новую партию – «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Ответ на любые вызовы». Азаренок рассказал, какие задачи может выполнять партия «Белая Русь».
Торжественная церемония вручения свидетельства прошла в профильном ведомстве. Также министр юстиции вручил Олегу Романову утвержденный устав партии. Своей основной задачей объединение считает консолидацию общества и всех конструктивных сил, ориентированных на сотрудничество с властью и ее поддержку на всех уровнях.
Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Интерес к партии высок. Работая в регионах, я постоянно слышу один и тот же вопрос: как можно вступить в партию? Этот вопрос задают и наши граждане, и руководители, которые отвечают за их коллективы, и тем самым выражают волю людей, которые работают в тех или иных организациях. Мы приступим к увеличению наших рядов с тем, чтобы каждый, кто желает быть членом партии, разделяет устав и программу, мог стать членом партии.
«Белая Русь» объединила порядка 16 тысяч активных граждан со всей страны. В ближайших планах – открытие региональных отделений партии. До конца августа они появятся в каждой области и районе. А уже 13 мая пройдет заседание Высшего политического совета. На нем будет утвержден ряд нормативных документов, регулирующих деятельность объединения, а также сформирована своеобразная дорожная карта дальнейшей работы.
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