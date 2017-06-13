От возложения венков и шахматной партии до презентации района на воде: как прошли Дни Минска в Белграде

В Белграде на этой неделе состоялись Дни Минска. Сотрудничество между Минском и Белградом установлено в 2014 года. Но сегодня роль прямого сотрудничества между городами актуально как никогда. В 2017 году наша столица принимала в гостях делегацию из Белграда, а на этой неделе Минск представил свой потенциал в сердце Сербии.

Синиша Мали, мэр Белграда:

Мы рады приветствовать делегацию из Беларуси. В прошлом году вы принимали Дни Белграда в Минске. А сегодня уже в нашем городе проходит важное для обеих столиц мероприятие – Дни Минска в Белграде. Это отличная возможность для наших граждан познакомиться с историей, традициями и культурой Беларуси и ее столицей. У нас общая цель – еще больше сблизить два народа, два города, развивать нашу промышленность и экономику в целом. Мы сделаем все, чтобы вы в нашем городе чувствовали себя как дома. Добро пожаловать в Белград.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

У нас поступательное движение между двумя городами. Если сразу мы только первоначально говорили о какой-то культурной программе, то сейчас мы говорим об экономике, о транспортном развитии двух городов, о возможной поставке электробусов, о строительстве и помощи в проектировании, строительстве метрополитена, о туризме (как въездном, так и выездном). То есть мы каждый раз поднимаем новую тему, которая имеет место для сотрудничества. В день открытия Дней Минска в Белграде председатель Мингорисполкома Андрей Шорец торжественно возложил венки в мемориальном комплексе «Освободителям Белграда» к памятнику советским и югославским воинам, погибшим при освобождении Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также к памятнику советскому солдату, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Трехдневная программа, подготовленная нашим городом для столицы Республики Сербия, была насыщенной и разнообразной. В присутствии двух мэров был подписан ряд соглашений.

Главным событием дней Минска в сербской столице стал белорусско-сербский бизнес-форум, в котором приняло участие более 100 предпринимателей из двух государств. Как отметил мэр Белграда Синиша Мали, то, что в холле не было ни одного свободного места, говорит о многом.

На форуме были представлены торгово-экономический и туристический потенциал предприятий Минска, выставка-дегустация белорусской продукции и даже состоялся импровизированный шахматный турнир.

Одним из ключевых моментов Дней Минска в Белграде стало презентация нашего отечественного электробуса, который предполагается оставить в сербской столице на опытную эксплуатацию с прицелом на дальнейшую продажу. Дело в том, что Белград очень нуждается в обновлении пассажирского транспорта. Кстати, по белградским улицам курсирует около сотни наших троллейбусов.