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Больше машин за меньшее время: подведены первые итоги эксперимента на пункте пропуска «Козловичи»

13 июня 2017 06:08
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Новости Беларуси. Пропускная способность выше, а время, необходимое для проверки, меньше. Государственный таможенный комитет провел первые итоги эксперимента, который с 1 июня стартовал в пункте пропуска «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше машин за меньшее время: подведены первые итоги эксперимента на пункте пропуска «Козловичи»-1

За это время границу в пункте пропуска пересекли больше 17 тысяч грузовиков. И это на 15% больше, чем обычно. К тому же водители транспортных средств теперь экономят почти 10 минут.

На этом участке белорусско-польской границы обязанности пограничной службы возложили на себя таможенники. Кроме своих обычных задач до сентября им предстоит проверять документы, проводить санитарно-карантинный контроль и следить за наличием всего необходимого для прохождения границы.

# общество # Государственная граница Беларуси

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