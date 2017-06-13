Больше машин за меньшее время: подведены первые итоги эксперимента на пункте пропуска «Козловичи»

Новости Беларуси. Пропускная способность выше, а время, необходимое для проверки, меньше. Государственный таможенный комитет провел первые итоги эксперимента, который с 1 июня стартовал в пункте пропуска «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время границу в пункте пропуска пересекли больше 17 тысяч грузовиков. И это на 15% больше, чем обычно. К тому же водители транспортных средств теперь экономят почти 10 минут.

На этом участке белорусско-польской границы обязанности пограничной службы возложили на себя таможенники. Кроме своих обычных задач до сентября им предстоит проверять документы, проводить санитарно-карантинный контроль и следить за наличием всего необходимого для прохождения границы.