Новости Беларуси. Сессия совещания сторон Конвенции Эспо начинает работу в Минске. В мероприятиях примут участие около 200 представителей из 45 государств, в том числе главы природоохранных и других ведомств, а также должностные лица международных организаций и финансовых институтов, общественность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.