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Сессия совещания сторон Конвенции Эспо начинает работу в Минске

13 июня 2017 07:26
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Новости Беларуси. Сессия совещания сторон Конвенции Эспо начинает работу в Минске. В мероприятиях примут участие около 200 представителей из 45 государств, в том числе главы природоохранных и других ведомств, а также должностные лица международных организаций и финансовых институтов, общественность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сессия совещания сторон Конвенции Эспо начинает работу в Минске-1

Приветствие участникам направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что Сессия Конвенции Эспо даст положительный эффект в продвижении целей устойчивого развития, а выбор нашей страны для проведения представительного собрания является признанием значительного вклада Беларуси в мировую экологию.

К международному соглашению Минск присоединился 11 лет назад. Конвенция закрепляет обязательства стран обсуждать потенциально опасные проекты не только внутри, но и проводить консультации с сопредельными странами.

# общество # Охрана природы

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