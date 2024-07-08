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Оборонные ведомства Беларуси и Китая обсудили подготовку военных кадров

08 июля 2024 13:47
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Параллельно с военнослужащими Народно-освободительной армии Китая в нашу страну прибыла делегация главного управления подготовки и управления Центрального военного совета КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оборонные ведомства Беларуси и Китая обсудили подготовку военных кадров-1

На встрече в Минске представители оборонных ведомств двух стран наметили новые направления сотрудничества. В частности, на переговорах шла речь о вопросах организации учебного процесса, а также совершенствования системы обучения в военных учебных заведениях Беларуси и Китая.

# Беларусь-Китай # общество

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