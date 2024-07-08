Оборонные ведомства Беларуси и Китая обсудили подготовку военных кадров

Параллельно с военнослужащими Народно-освободительной армии Китая в нашу страну прибыла делегация главного управления подготовки и управления Центрального военного совета КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече в Минске представители оборонных ведомств двух стран наметили новые направления сотрудничества. В частности, на переговорах шла речь о вопросах организации учебного процесса, а также совершенствования системы обучения в военных учебных заведениях Беларуси и Китая.