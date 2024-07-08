На полигоне Брестский стартовали антитеррористические учения Беларуси и Китая

Совместная антитеррористическая тренировка Беларуси и Китая «Атакующий сокол» начались на полигоне Брестский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они позволят обменяться опытом, провести слаживание подразделений двух стран, создать фундамент для дальнейшего развития отношений в сфере совместной подготовки войск. Это теперь как никогда важно с учетом ситуации по внешнему контуру страны. Неслучайно, местом проведения совместных учений выбран западный регион.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

События в мире сложные, обстановка сложная, поэтому, изучив новые формы и способы боевых действий, мы эти вопросы сейчас и будут отрабатывать с учетом всего нового, что наработано за 2 года.

Активное сотрудничество Беларуси и Китая основано на стратегическом характере двусторонних отношений и совпадении позиций по основным вопросам международной повестки.