Совет по стратегическим проектам создан при Президенте Беларуси

При Президенте Беларуси создан совет по стратегическим проектам. Соответствующий указ подписал 20 ноября Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главными задачами нового органа станут поиск и отбор перспективных научных проектов, их сопровождение и внедрение в производство.

Обеспечивать деятельность совета будет Национальная академия наук, а председатель президиума НАН возглавит структуру. Специалисты займутся анализом актуальности и целесообразности проектов как в экономическом, так и в политическом разрезе. Они будут оценивать их конкурентоспособность и отбирать наиболее перспективные для реализации.

Задачу сформировать так называемое «мозговое ядро» глава государства ставил перед правительством еще весной. В конце октября 2023 года тема вновь поднималась на совещании. Тогда Александр Лукашенко подчеркнул, что за стратегическими проектами будущее нашей страны, и этому вопросу стоит уделить повышенное внимание.