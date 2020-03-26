Национальная библиотека Беларуси запустит бегущую строку в поддержку Италии в борьбе с коронавирусом

Новости Беларуси. В знак солидарности в борьбе со смертельным вирусом Национальная библиотека Беларуси запустит на своем здании бегущую строку со словами поддержки итальянскому народу, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

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По инициативе Министерства иностранных дел Беларуси на наружном электронном световом табло Национальной библиотеки сегодня, 26 марта, можно будет увидеть графический рисунок «Беларусь солидарна с итальянским народом».