Сколько электронных билетов купили жители Минска в сентябре?

Новости Беларуси. В сентябре минчане приобрели почти 250 000 электронных билетов для поездок в городском общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В сентябре минчане приобрели почти 250 000 электронных билетов для поездок в городском общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Столичные транспортники подсчитали, сколько пассажиров платят за проезд электронными талончиками. Такая возможность появилась во всех городских наземных маршрутах общественного транспорта Минска еще в сентябре.
Доля электронных билетов уже составляет около 4 % от общего количества реализованных. Этот показатель можно считать высоким для первого месяца полноценной работы новых систем оплаты. В сентябре минчане приобрели с помощью двух мобильных приложений почти 250 000 электронных билетов.