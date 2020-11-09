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Сколько электронных билетов купили жители Минска в сентябре?

09 ноября 2020 13:51
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Новости Беларуси. В сентябре минчане приобрели почти 250 000 электронных билетов для поездок в городском общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сколько электронных билетов купили жители Минска в сентябре?-1

Столичные транспортники подсчитали, сколько пассажиров платят за проезд электронными талончиками. Такая возможность появилась во всех городских наземных маршрутах общественного транспорта Минска еще в сентябре.

Сколько электронных билетов купили жители Минска в сентябре?-4

Доля электронных билетов уже составляет около 4 % от общего количества реализованных. Этот показатель можно считать высоким для первого месяца полноценной работы новых систем оплаты. В сентябре минчане приобрели с помощью двух мобильных приложений почти 250 000 электронных билетов.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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