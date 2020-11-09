Сколько электронных билетов купили жители Минска в сентябре?

Новости Беларуси. В сентябре минчане приобрели почти 250 000 электронных билетов для поездок в городском общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столичные транспортники подсчитали, сколько пассажиров платят за проезд электронными талончиками. Такая возможность появилась во всех городских наземных маршрутах общественного транспорта Минска еще в сентябре.