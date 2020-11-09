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Минск и Пекин из-за коронавируса на неделю приостановили авиасообщение

09 ноября 2020 13:40
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Минск и Пекин временно приостановили авиасообщение. Решение принято Департаментом гражданской авиации Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Пекин из-за коронавируса на неделю приостановили авиасообщение-1

Самолеты не летают уже с 9 ноября. Ограничения действуют в течение недели. По информации посольства, запрет на полеты был введен в связи с выявлением нескольких зараженных COVID-19 пассажиров на борту рейса Минск – Пекин.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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