Прямой эфир

Используют камеры фото- и видеофиксации. Как в Минске находят нарушителей порядка в лесу?

09 ноября 2020 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области выявлено более 700 нарушений лесного и природоохранного законодательства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чаще всего граждане не соблюдают правила пожарной безопасности, а также загрязняют лес, фиксируются случаи незаконной вырубки деревьев.

Используют камеры фото- и видеофиксации. Как в Минске находят нарушителей порядка в лесу?-1

Используют камеры фото- и видеофиксации. Как в Минске находят нарушителей порядка в лесу?-3

Кстати, каждый пятый нарушитель был выявлен с помощью фото- и видеофиксации. В ближайшем будущем их количество планируется увеличить. Вместе с тем старые устройства будут оперативно заменены новыми, которые поддерживают функции своевременной передачи информации.

Используют камеры фото- и видеофиксации. Как в Минске находят нарушителей порядка в лесу?-6

Напомним, в некоторых случаях нарушений выносятся предупреждения, в особых ситуациях налагаются штрафы.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минск и Пекин из-за коронавируса на неделю приостановили авиасообщение
09 ноября 2020 13:40

Минск и Пекин из-за коронавируса на неделю приостановили авиасообщение

Более тысячи человек задержаны на акциях протеста 8 ноября
09 ноября 2020 13:38

Более тысячи человек задержаны на акциях протеста 8 ноября

«БГУ давало автобусы, чтобы преподаватели съездили в Польшу и заработали». На что шли люди, чтобы заработать в 90-е?
09 ноября 2020 13:01

«БГУ давало автобусы, чтобы преподаватели съездили в Польшу и заработали». На что шли люди, чтобы заработать в 90-е?