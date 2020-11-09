Используют камеры фото- и видеофиксации. Как в Минске находят нарушителей порядка в лесу?

Чаще всего граждане не соблюдают правила пожарной безопасности, а также загрязняют лес, фиксируются случаи незаконной вырубки деревьев.

Новости Беларуси. В Минской области выявлено более 700 нарушений лесного и природоохранного законодательства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кстати, каждый пятый нарушитель был выявлен с помощью фото- и видеофиксации. В ближайшем будущем их количество планируется увеличить. Вместе с тем старые устройства будут оперативно заменены новыми, которые поддерживают функции своевременной передачи информации.