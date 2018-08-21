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Белорусские военные отправились на полигон Ашулук Астраханской области для участия в учениях

21 августа 2018 07:11
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Новости Беларуси. Подразделения зенитных ракетных войск отработают ряд задач. Это подготовка войск к ведению боевых действий, отражение ударов воздушного противника, передислокация на новые позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полигоне также выполнят боевые пуски зенитных управляемых ракет.

Белорусские военные отправились на полигон Ашулук Астраханской области для участия в учениях-1

Александр Готовчиц, командир зенитного ракетного дивизиона:
В течение года готовился личный состав, согласно расписанию ежедневно проводились тренировки расчетов, два раза ездили в учебно-тренировочный центр Российской Федерации.

Белорусские военные отправились на полигон Ашулук Астраханской области для участия в учениях-4

Довольно высокие показали результаты. Все люди, весь личный состав наш нацелен на то, чтобы выполнить поставленные задачи.

Белорусские военные отправились на полигон Ашулук Астраханской области для участия в учениях-7

В рамках учений также испытают новые и модернизированные образцы вооружения в борьбе с высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками.

Белорусские военные отправились на полигон Ашулук Астраханской области для участия в учениях-10

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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