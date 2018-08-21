Белорусские военные отправились на полигон Ашулук Астраханской области для участия в учениях

Новости Беларуси. Подразделения зенитных ракетных войск отработают ряд задач. Это подготовка войск к ведению боевых действий, отражение ударов воздушного противника, передислокация на новые позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полигоне также выполнят боевые пуски зенитных управляемых ракет.

Александр Готовчиц, командир зенитного ракетного дивизиона:

В течение года готовился личный состав, согласно расписанию ежедневно проводились тренировки расчетов, два раза ездили в учебно-тренировочный центр Российской Федерации.

Довольно высокие показали результаты. Все люди, весь личный состав наш нацелен на то, чтобы выполнить поставленные задачи.