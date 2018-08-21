Модные сумки-2018. Знакомим с осенней коллекцией «Галантэя»

Этой осенью дизайнеры компании «Галантэя» сделали ставку на 80-ые. В новой коллекции они воспели оду геометрии, искусственному меху и пластику. Тема космоса воплотилась в металлизированной коже.

А главным хитом стали поясные сумки, которые перекочевали к нам от звезд европейского стритстайла.

Наталья Зеневич, стилист:

В декоре сумок появляется коса, сплетённая из кожи, также есть вышивка в виде флористических мотивов. В небольших сумочках появляется вторая ручка.

Она, как практичная, так больше и декоративная – в виде пластиковой цепочки. Продублировать эту цепочку можно в аксессуарах, добавив крупную сережку из такого же пластика. Модной можно быть не только в большом городе, но и в офисе. Классические сумки оживили анималистичным тиснением и 3D-эффектом.

В тренде остаются мини-сумки в форме коробочек, но несмотря на скромный размер, в них можно вместить самое необходимое. Палитра в коллекции напоминает осеннюю листву. Насыщенно-зелёный, сливовый, бордовый, оливковый, красный будут в центре внимания. Как сочетать цвета и выглядеть органично, узнаем у стилиста.

Наталья Зеневич:

Оттенки красного хорошо сочетаются с оттенками зелёного, и чем насыщеннее ваша сумка, если она насыщенного зелёного цвета, то она хорошо будет смотреться с такой же глубиной цвета из красной палитры.

Сумка нежно-оливкового оттенка будет хорошо смотреться с таким же лёгким серым цветом. Такие контрастные сочетания добавляют динамику образу. Если этого не хочется, хочется создать более благородный образ, тогда лучше сочетать цвета из одной цветовой палитры. А вот геометрический принт хорошо дополнит монохромный образ, который будет созвучен с одним из цветов сумки.