Модные сумки-2018. Знакомим с осенней коллекцией «Галантэя»

Этой осенью дизайнеры компании «Галантэя» сделали ставку на 80-ые. В новой коллекции они воспели оду геометрии, искусственному меху и пластику.
Тема космоса воплотилась в металлизированной коже.
Этой осенью дизайнеры компании «Галантэя» сделали ставку на 80-ые. В новой коллекции они воспели оду геометрии, искусственному меху и пластику.
Тема космоса воплотилась в металлизированной коже.
А главным хитом стали поясные сумки, которые перекочевали к нам от звезд европейского стритстайла.
Наталья Зеневич, стилист:
В декоре сумок появляется коса, сплетённая из кожи, также есть вышивка в виде флористических мотивов.
В небольших сумочках появляется вторая ручка.
Она, как практичная, так больше и декоративная – в виде пластиковой цепочки. Продублировать эту цепочку можно в аксессуарах, добавив крупную сережку из такого же пластика.
Модной можно быть не только в большом городе, но и в офисе.
Классические сумки оживили анималистичным тиснением и 3D-эффектом.
В тренде остаются мини-сумки в форме коробочек, но несмотря на скромный размер, в них можно вместить самое необходимое.
Палитра в коллекции напоминает осеннюю листву.
Насыщенно-зелёный, сливовый, бордовый, оливковый, красный будут в центре внимания. Как сочетать цвета и выглядеть органично, узнаем у стилиста.
Наталья Зеневич:
Оттенки красного хорошо сочетаются с оттенками зелёного, и чем насыщеннее ваша сумка, если она насыщенного зелёного цвета, то она хорошо будет смотреться с такой же глубиной цвета из красной палитры.
Сумка нежно-оливкового оттенка будет хорошо смотреться с таким же лёгким серым цветом.
Такие контрастные сочетания добавляют динамику образу.
Если этого не хочется, хочется создать более благородный образ, тогда лучше сочетать цвета из одной цветовой палитры.
А вот геометрический принт хорошо дополнит монохромный образ, который будет созвучен с одним из цветов сумки.
Кроме того, возьмите на заметку: микс геометрия-цветы – это сейчас очень актуально!