Прямой эфир

Модные сумки-2018. Знакомим с осенней коллекцией «Галантэя»

21 августа 2018 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Этой осенью дизайнеры компании «Галантэя» сделали ставку на 80-ые. В новой коллекции они воспели оду геометрии, искусственному меху и пластику.

Тема космоса воплотилась в металлизированной коже.

Модные сумки-2018. Знакомим с осенней коллекцией «Галантэя» -1

А главным хитом стали поясные сумки, которые перекочевали к нам от звезд европейского стритстайла.

Модные сумки-2018. Знакомим с осенней коллекцией «Галантэя» -4

Наталья Зеневич, стилист:
В декоре сумок появляется коса, сплетённая из кожи, также есть вышивка в виде флористических мотивов.

В небольших сумочках появляется вторая ручка.

Модные сумки-2018. Знакомим с осенней коллекцией «Галантэя» -7

Она, как практичная, так больше и декоративная в виде пластиковой цепочки. Продублировать эту цепочку можно в аксессуарах, добавив крупную сережку из такого же пластика.

Модной можно быть не только в большом городе, но и в офисе.

Классические сумки оживили анималистичным тиснением и 3D-эффектом.

Модные сумки-2018. Знакомим с осенней коллекцией «Галантэя» -10

В тренде остаются мини-сумки в форме коробочек, но несмотря на скромный размер, в них можно вместить самое необходимое.

Палитра в коллекции напоминает осеннюю листву.

Насыщенно-зелёный, сливовый, бордовый, оливковый, красный будут в центре внимания. Как сочетать цвета и выглядеть органично, узнаем у стилиста.

Модные сумки-2018. Знакомим с осенней коллекцией «Галантэя» -13

Наталья Зеневич:
Оттенки красного хорошо сочетаются с оттенками зелёного, и чем насыщеннее ваша сумка, если она насыщенного зелёного цвета, то она хорошо будет смотреться с такой же глубиной цвета из красной палитры.

Модные сумки-2018. Знакомим с осенней коллекцией «Галантэя» -16

Сумка нежно-оливкового оттенка будет хорошо смотреться с таким же лёгким серым цветом.

Такие контрастные сочетания добавляют динамику образу.

Если этого не хочется, хочется создать более благородный образ, тогда лучше сочетать цвета из одной цветовой палитры.

А вот геометрический принт хорошо дополнит монохромный образ, который будет созвучен с одним из цветов сумки.

Модные сумки-2018. Знакомим с осенней коллекцией «Галантэя» -19

Кроме того, возьмите на заметку: микс геометрия-цветы – это сейчас очень актуально!

Модные сумки-2018. Знакомим с осенней коллекцией «Галантэя» -22

# Мода в Беларуси # общество # Наталья Зеневич

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь представит на форуме «Армия-2018» более 150 образцов продукции военпрома
21 августа 2018 06:44

Беларусь представит на форуме «Армия-2018» более 150 образцов продукции военпрома

«Машины ездят на пределе»: в Могилёве прошли соревнования по автомобильному слалому
21 августа 2018 06:40

«Машины ездят на пределе»: в Могилёве прошли соревнования по автомобильному слалому

На велосипеде через всю Европу. Француз отправился в экспедицию в память о подвиге эскадрильи «Нормандия-Неман»
20 августа 2018 19:05

На велосипеде через всю Европу. Француз отправился в экспедицию в память о подвиге эскадрильи «Нормандия-Неман»