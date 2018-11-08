Скидки от 30 до 50%. Первый новогодний базар открылся в Минске

Новости Беларуси. Окунуться в атмосферу волшебства. Первый новогодний базар открылся в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Окунуться в атмосферу волшебства. Первый новогодний базар открылся в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Гирлянды, искусственные ели, мишура – минчане уже могут купить всё, что нужно для встречи 2019-го. Особой популярностью пользуются расписные стеклянные игрушки.
Базары порадуют не только большим ассортиментом. На прошлогодние наборы игрушек действуют скидки от 30 до 50%.