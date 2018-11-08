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Скидки от 30 до 50%. Первый новогодний базар открылся в Минске

08 ноября 2018 18:55
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Новости Беларуси. Окунуться в атмосферу волшебства. Первый новогодний базар открылся в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Скидки от 30 до 50%. Первый новогодний базар открылся в Минске-1

Гирлянды, искусственные ели, мишура – минчане уже могут купить всё, что нужно для встречи 2019-го. Особой популярностью пользуются расписные стеклянные игрушки.

Скидки от 30 до 50%. Первый новогодний базар открылся в Минске-4

Базары порадуют не только большим ассортиментом. На прошлогодние наборы игрушек действуют скидки от 30 до 50%.

# Новый год # общество # Фотофакт

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