Прямой эфир

«Сказка о Золушке» – в Столбцах появились новые арт-объекты

14 марта 2023 20:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Столбцах появились новые арт-объекты. На центральной площади установили необычные архитектурные формы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Сказка о Золушке» – в Столбцах появились новые арт-объекты-1

Площадка носит символичное название «Сказка о Золушке». Здесь жители и гости города могут увидеть волшебную карету с лошадью, огромную тыкву и старинные часы. Фигуры изготовлены из металлических конструкций и дерева.

«Сказка о Золушке» – в Столбцах появились новые арт-объекты-4

В вечернее время они подсвечиваются яркими огнями. Также здесь появились новые скамейки и урны. Центральную площадь в будущем планируют дополнить и другими скульптурами. А как только погода позволит, приступят к весеннему благоустройству и озеленению.

«Сказка о Золушке» – в Столбцах появились новые арт-объекты-7

Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ Столбцовского райисполкома:
Что касается благоустройства города Столбцы и высадки древесно-кустарниковой растительности, то ежегодно к данному вопросу очень активно подходят люди, активно участвуют в посадке деревьев и кустов. На текущий год основной задачей будет для нас восстановление неприжившихся растений, которые мы высадили в 2021-2022 году, а также высадка новых декоративных растений.

«Сказка о Золушке» – в Столбцах появились новые арт-объекты-10

В Столбцах в этом сезоне высадят около 500 деревьев и 300 кустарников. Кроме того, в городе установили около 80 цветочниц различных форм. В скором времени их наполнят однолетниками.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Социальная инфраструктура # общество # Евгений Кондратович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сжигались немцами и латышские деревни. Почему прибалты продолжают сносить памятники советским солдатам?
14 марта 2023 20:19

Сжигались немцами и латышские деревни. Почему прибалты продолжают сносить памятники советским солдатам?

Уничтожали нацисты немецкие и украинские. Как сложилась судьба карателей Хатыни?
14 марта 2023 19:44

Уничтожали нацисты немецкие и украинские. Как сложилась судьба карателей Хатыни?

Лучшие танкисты из Гродно отправятся на чемпионат Вооружённых Сил страны. Посмотрите, как отбирали сильнейших!
14 марта 2023 19:35

Лучшие танкисты из Гродно отправятся на чемпионат Вооружённых Сил страны. Посмотрите, как отбирали сильнейших!