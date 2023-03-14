«Сказка о Золушке» – в Столбцах появились новые арт-объекты

Новости Беларуси. В Столбцах появились новые арт-объекты. На центральной площади установили необычные архитектурные формы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Площадка носит символичное название «Сказка о Золушке». Здесь жители и гости города могут увидеть волшебную карету с лошадью, огромную тыкву и старинные часы. Фигуры изготовлены из металлических конструкций и дерева.

В вечернее время они подсвечиваются яркими огнями. Также здесь появились новые скамейки и урны. Центральную площадь в будущем планируют дополнить и другими скульптурами. А как только погода позволит, приступят к весеннему благоустройству и озеленению.

Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ Столбцовского райисполкома:

Что касается благоустройства города Столбцы и высадки древесно-кустарниковой растительности, то ежегодно к данному вопросу очень активно подходят люди, активно участвуют в посадке деревьев и кустов. На текущий год основной задачей будет для нас восстановление неприжившихся растений, которые мы высадили в 2021-2022 году, а также высадка новых декоративных растений.