«С помойки собирает весь хлам и каждый день по 5 сумок тащит»: как бороться со зловонными соседями?

Природа не терпит пустоты, а поэтому пустые головы забиты под завязку всяким хламом. Герои этого сюжета уверены, что голова их соседа срочно нуждается в лечении именно из-за хлама. Что такое силлогомания и как с ней бороться? Клавдия Трофимова:

Вот так я живу. Я пенсионерка и я хочу сразу вам показать все подтёки, всё, что оттуда Клавдия Мартыновна суетится и нервничает, показывая гостям подтёки на натяжных потолках своей квартиры, а нервы самой минчанки натянуты до предела – который год её повседневность и обоняние отравляют выходки соседа сверху.

Клавдия Трофимова:

Ну, невозможно! Во-первых, я не могу открыть вентиляторы. Потому что через них от него идёт такая вонища. Ко мне гости приходят и не понимают, откуда эта вонь. Такой оттуда запах… Как я говорю: «Тусклым г…» - это я грубо говорю, но это так. Широко известный в узких кругах синдром Плюшкина, или патологическое накопительство – явление в обществе редкое, но скандальное. Пожалуй, в каждом городе найдутся чудаки, которые превращают свои квартиры в музей абсурда. Вот и жители дома №14 по улице Седых, что в Минске, если не седеют, то хватаются за голову, вспоминая нечистоплотного соседа с девятого этажа.

Юрий Вераксич:

К сожалению, я думаю, что это болезнь – я, как врач, это понимаю. То есть, это нормальный человек по жизни, который отличается тем, что собирает мусор у себя в квартире. Людмила Бударова:

Это надо видеть, это просто надо видеть: зайти в эту квартиру и убедиться: к нам тараканы ползут тучами! Боремся с ними, и бесполезно, потому что с помойки собирает весь хлам и каждый день по 5 сумок тащит. Клавдия Трофимова:

У него ещё одна квартира есть, такая же! Не сказала бы, что он бомж, но он с головой не дружит – это точно. Он всё тянет. Даже ломаная детская колясочка была. Вот зачем её тянуть на 9 этаж?! Зловонный «плюшкин» дома бывает редко. Однако взглянуть на сокровищницу минчанина можно без приглашения – дверь не заперта, но открывается плохо из-за подпирающих её гор мусора.

Соседи вспоминают, как несколько лет назад коммунальщики помогали разгрузить «однушку» от сотен килограммов макулатуры и хлама.

Клавдия Трофимова:

Работали все с домоуправления: дворники, уборщицы – все. Все в респираторах работали, в перчатках и задыхались, но убирали четыре или пять тракторов (больших) вывезли! Но это было лет 5 тому назад. И вот опять: квартира вся, от пола до потолка…

Людмила Бударова:

Это бесполезно: 7 тракторных прицепов выводились. Люди в респираторах были, а слесарь наш, он чуть сознание не потерял от вони. А вы можете подняться на 9 этаж. У него там такая дверь хлипкая, почувствуете даже через дверь. Тем не менее, законные рычаги давления на постороннего человека, хоть и соседа, ограничены. Марина Авсянникова, адвокат: Во-первых, соседи ничего не сделают. Это, в любом случае, либо коллективное обращение в прокуратуру, либо в администрацию района, отдел соцзащиты или здравоохранения для того, чтобы просто обратить внимание на то, что есть такой человек. Вдруг, кроме вопроса с собирательством, у него есть какие-то ещё иные вопросы с психическим здоровьем, которые могут повлечь признание его недееспособным, но самим соседям идти с таким иском в суд я бы не советовала, потому что… маловероятно. Кстати о душевном здоровье. Давний герой «Добро пожаловаться», минский «плюшкин» Владимир Боровой, о котором мы показывали сюжет ровно 10 месяцев назад, усилиями соседей всё-таки был отправлен на психиатрическую экспертизу.

Эдуард Демьянов, участковый:

В психоневрологический диспансер было написано обращение по данному поводу. Мы вошли в контакт с зональным психиатром Мыслицкой Яниной, которая выбыла к нам в опорный пункт. Вместе с ней мы выбыли по адресу Борового и Боровой был доставлен в РНПЦ психического здоровья для дальнейшего ему оказания психиатрической помощи. В свою очередь, активисты из ЖЭС, согласно предписанию суда, всё-таки, разгрузили квартиру художника от хлама. Стало быть, и для минчан с улицы Седых не всё потеряно. Клавдия Трофимова:

Он оскорбляет. Ему говоришь, а он матами… Он очень агрессивный. «Я тебя изобью, я тебя прибью!» - в общем, вот такое вот. Людмила Бударова:

Мне кажется, этот человек просто больной. И очень плохо, что у нас нет такого закона, который решал бы, что он недееспособный, и что он не имеет права пользоваться самостоятельно квартирой.