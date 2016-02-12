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Скамейка влюбленных появится в парке имени Жилибера в Гродно

12 февраля 2016 05:08
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Новости Беларуси. Самый романтичный «символ» страны появится в Гродно. Речь о скамейке влюбленных. 12 февраля ее установят в парке имени Жилибера. Ведь именно здесь чаще всего и назначают свидания. Появление подарка решено приурочить ко Дню Святого Валентина.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:
Мы заклікалі ўсе нашы ўстановы адукацыі, установы культуры і ў Мінску, і ў рэгіёнах далучыцца да нашай акцыі, і яны далучаюцца. Ці гэта будзе з бігбордами, ці яшчэ як, гэта вырашае кожны рэгіён самастойна. Бо ў нас тут не прынцып правесці толькі нейкі канцэрт, а каб гэта ішло ад сэрца, ад душы.

Кстати, атмосфера праздника окутает всю страну. Столица, например, начнет отмечать День всех влюбленных 13 февраля в полдень. В самом сердце Минска, у Ратуши, пройдет гала-концерт с участием известных исполнителей, творческих и детских коллективов. Выступят на сцене еще и белорусские поэты и прозаики, недавно издавшие свои книги. Желающим устроят и дегустацию национальных блинов и драников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Достопримечательности Гродненского района # Ирина Дрига

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