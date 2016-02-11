Контактные зоопарки: зоозащитники организуют акции протеста, а психологи и организаторы не видят проблем

Всем известно, что самое полезное для человека животное – свинья. От нее можно использовать абсолютно все: мясо для пищи, шкуру для кожи, название для оскорблений. Совсем недавно стать полезным обществу появилась возможность и у енота. Что этому способствовало: чья-то больная фантазия или здоровый энтузиазм, пыталась разобраться Ольга Пискарева, корреспондент программы «Добро пожаловаться!» на СТВ.

Для полного счастья детям нашего города не хватает енотов — к такому выводу пришли идейные организаторы контактных зоопарков и рьяно принялись за дело.

За последние полгода в Минске были открыты 4 трогательных заведения. Еще 10 в скором времени распахнут свои двери в областных центрах Беларуси.

Юрий Коноплев, управляющий контактным зоопарком:

Цель была — приобщить детей к такому животному миру, чтобы они понимали, какие животные есть на сегодняшний день, чтобы вызывать позитивные эмоции, чтобы у них было позитивное общение, возможность напрямую прикоснуться к этому миру. То есть и погладить можно животных, и покормить. Под присмотром, конечно, смотрителей.

Однако не все белорусы были готовы к этому трогательному моменту. И пока одни делали селфи с енотами и лемурами, другие развернули бурную деятельность в защиту заточенных животных.

Зоозащитниками в Минске и Бресте были организованы акции протеста. Несмотря на детский восторг, у некоторых родителей данный досуг также вызывает слишком много вопросов.

Екатерина Гощевская:

Мы с ребенком посетили контактный зоопарк. Была очень большая акция, нам захотелось посмотреть. После этого посещения у нас возникла масса вопросов, мы вышли оттуда в не очень хорошем настроении — было очень много народа, было очень жарко. При нас девочка уронила морскую свинку. Мы для себя решили, что мы, наверное, больше не пойдем в контактные зоопарки.

Умные люди знают, что можно верить лишь половине того, что нам говорят. Но только очень умные ориентируются, какой именно. Однако с недовольными посетителями полностью солидарны специалисты по защите животных, утверждая, что контактный зоопарк — настоящее издевательство над зверьем.

Алексей Рябцев, ветеринар:

Проблема состоит в том, что животное постоянно общается с людьми, подвергается ласкам, в этом случае как раз подвергается. Животное не может уйти от контакта. Это не одомашненные животные. Это животные, которые являются якобы прирученными, смирились со стрессом такого существования и, грубо говоря, они понимают, что другого не будет. Это уже даже не стресс, это состояние после стресса. Животное не проживает и половины жизни в таком состоянии. Это те же животные, которые отрабатывают и на рынках, и на пляжах — суть та же. Это, конечно, заработок денег.

Зоопсихологи уверены: зверушка — не игрушка. Городскому жителю вполне достаточно общения с домашним питомцем, а вот общение детей с дикостью не сулит ничего хорошего ни тем, ни другим.

Хорьки и маленькие дети несовместимы.

Алексей Рябцев, ветеринар:

Именно здоровое физиологически и психологически животное может покусать, по той простой причине, что дети касаются лица и области около глаз. Кот дома не позволит это. 5 раз енот позволит, 6-й раз нет, поэтому это может закончиться, конечно, покусом. Если дикое животное не кусает, оно уже нездорово. Возможно перенесение заболеваний человеком, некоторых заболеваний, которые переносятся из вне зоопарка. А то, что говорить для кролика опасно, даже микроспория очень хорошо переносится людьми из транспорта руками. Для человека она не будет являться причиной заболевания, для того же кролика это будет причина заболевания.

Ветеринарам противоречат психологи, которые уверены, что правильно организованное общение с ручными животными благотворно влияет на развитие детской психики.

Кстати, главное изобретение контактных зоопарков во всем мире — пет-терапия. Это фишку активно раскручивают и у нас.

Юрий Коноплев, управляющий контактным зоопарком:

Мы активно развиваем пет-терапию и проводим мероприятия с детскими центрами, с детскими организациями по поводу детей с ограниченными возможностями. То есть дети непроизвольно погладив животное, посмотрев на него, находясь даже просто рядом с животным, они испытывают позитивные эмоции.

Активное противостояние взглядов заинтересовало Минский комитет природных ресурсов.

В декабре 2015 года была организована проверка контактных зоопарков — грубых нарушений зафиксировано не было.

Рекомендации по содержанию животных относительно увеличения площадей, изменения температурного и светового режима сотрудники поспешили исполнить.

Юрий Коноплев, управляющий контактным зоопарком:

Мы очень хорошо с агроусадьбой под Минском. Туда планируем отвозить животных, которые будут там отдыхать, полноценно восстанавливаться. Мы соблюдаем и придерживаемся всех норм, которые предписаны всеми министерствами и по ветеринарным параметрам, контролируем процесс посещения, то есть чтобы и дети были довольны, и чтобы животным это никак не навредило.

Животные привиты, при входе в зоопарк надеваются бахилы и производится дезинфекция рук, а режим кормления животных жестко регламентирован. Казалось бы, конфликт исчерпан, но существует еще один любопытный вопрос. Чему учит ребенка контактный зоопарк: любви к животным или потребительскому отношению? Не будет ли чадо приучено с ранних лет использовать животных ради развлечений, тем самым способствуя круговороту морских свинок в природе? Возможно, стоит вернуть в школы старые добрые живые уголки?

Галина Новицкая, заведующая лабораторией биологии и экологии животных УО «Республиканский центр экологии и краеведения»:

В живом уголке при общении с животными ребята имеют не только возможность это животное подержать в руках, посмотреть, потрогать , но и получают дополнительные знания, то есть они учатся ухаживать за этими животными, они изучают биологию этих животных, их повадки, условия содержания, кормления, рацион составляют для этих животных, убирают за ними. Если в контактных зоопарках дети покупают общение с животными за деньги, то на занятиях в наших объединениях ребята занимаются совершенно бесплатно. И они уже имеют представление и понимают, что животное — это не игрушка, которую им захотелось, и родители тут же купили. 5 минут они ее подержали, потом она им надоела и они не знают, куда ее девать. Многие даже выбрасывают этих животных, не заботясь о том, что с ними будет дальше. Поэтому мы на занятиях стараемся своим детям прививать именно любовь к животным, а не сиюминутное удовлетворение желаний.

Кстати, в Европе тема любви к животным рассматривается с другого ракурса. За счет торговых центров содержатся бывшие бездомные животные. Теплые помещения оборудованы домиками и лежанками.

Галина Новицкая, заведующая лабораторией биологии и экологии животных УО «Республиканский центр экологии и краеведения»:

Естественно, помощь бездомным животным — это, кончено, более благородное дело, чем создание и содержание таких элитных зоопарков.

Но пока, в условиях жесткой конкуренции, барбосы и шарики проигрывают диким животным по всем статьям. Пришли за покупками — пообщались с енотами. Контактные зоопарки: быть или не быть?

Юрий Рябов, директор Минского зоопарка:

Если уже говорить все-таки о развитии таких зон, как кантатные зоопарки, то, наверное, это может быть только в условиях каких-то парков. То есть это должно быть на свежем воздухе, в каких-то парковых зонах, чтобы там можно было создать большие открытые просторные вольеры. А если говорить о каких-то закрытых помещениях, торговых центрах, то там волне можно демонстрировать, например, рептилий и рыб.

Нормально ли общаться с природой в торговом центре вместо того, что бы выехать в лес? Пусть каждый решает сам.

Есть два способа занять свое место в жизни. Первый — занять твердую позицию. И второй — принять неудобную позу. Выбор за вами.