Халтурщики сделали некачественный ремонт в квартире, а потом подкинули уплаченные им деньги хозяйке в почтовый ящик

Замечено, что если что-то и находится быстро в темной комнате, то это черные грабли. Героиня этого сюжета наступила на грабли, находясь в абсолютно светлой комнате. Дарья Грищук, корреспондент программы «Добро пожаловаться!» на СТВ, посетила травмированную морально женщину.

Минчанка Ирина Петровна никак не могла предположить, что однажды станет звездой телеэкрана. Свою минуту славы женщина не заслужила, но порой жизненные обстоятельства, увы, сильнее каждого из нас. Все началось с того, что Ирина Евгеньевна решила впустить к себе в квартиру, точнее комнату, посторонних, желательно, студентов. За деньги. Чтобы молодежь чувствовала себя комфортно, женщина собралась провести косметический ремонт.

Ирина Петрова:

Я хочу рассказать о своем бестолковом ремонте, который в сентябре, получилось, ребята делали. Неудачно получилось. У них цены стандартные: 2 доллара стены и 2,5 обои на потолок. Меня как-то устроило это все.

Воспитанная на доверии к советским газетам Ирина Евгеньевна никак не предполагала, что по официальному объявлению в газете к ней придут дилетанты или халтурщики, что и привело к катастрофе.

Ирина Петрова:

Они пришли, закрылись, все делали. И сделали вроде. Сначала оно как-то все держалось. Потом в октябре я вышла на работу, приходила каждый раз и, получается, эти швы, они стали расходиться. В январе среди ночи какой-то грохот. И вот эта вся штука прямо так упала и все.

И немудрено.

В отличие от Ирины Евгеньевны, так называемые мастера подготовительными работами, извините за сленг, не заморачивались. И оклеили обоями потолки прямо по побелке.

Но ведь даже первокурсник любого строительного колледжа знает, что штукатурку в любом случае надо смывать, а перед оклеиванием поверхность грунтовать.

Ирина Петрова:

Я заплатила 300 долларов лично им. Говорю: а бумагу вы мне даете какую-нибудь. Договор? А он говорит: «А по договору будет еще дороже».

В общем, к обоюдному удовольствию стороны сошлись на честном слове, на котором, как оказалось чуть позже, держались и обои. Желание сэкономить обернулось для Ирины Евгеньевны бедой, а последующие попытки достучаться до горе-ремонтников – крахом.

Ирина Петрова:

Я им позвонила, говорю: посмотрите, потому что отвалилась вообще. Они: «Да-да. Мы придем, мы осмотрим». Так они и не пришли.

В итоге они не заходили сюда, они бросили в почтовый ящик $35 долларами и остальное по курсу 20 600 белорусскими.

Вообще в нашей практике это редкий случай, когда халтурщики пытаются добровольно компенсировать хоть что-то, тем более таким экстравагантным способом — посредством вложения денег в почтовый ящик. Вероятно, совесть не позволила взглянуть в глаза женщине. Последняя, кстати, утверждает, что ущерб деньги не покрыли. Мастера Денис и Андрей от предложения стать героями сюжета категорически отказались. Лишь заявили, что точку в этом деле поставили! Только точка превратилась сперва в большой вопрос, а затем и в кляксу.

Юрий Перевозков, юрист:

Невзирая на то обстоятельство, что у потребителя отсутствуют документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений, это не говорит о том, что она не может реализовать свои права как потребитель.

Таким образом закон, даже невзирая на отсутствие официального договора и прочих документов, все же стоит на стороне Ирины Евгеньевны. Далее дело техники, точнее, авторучки и бумаги.

Юрий Перевозков, юрист:

Если потребитель считает, что услуга была оказана ненадлежащим образом, необходимо обратиться с письменным заявлением в адрес исполнителя с требованием об устранении указанных недостатков.

Тот факт, что у женщины нет юридического адреса предпринимателей – не беда!

Юрий Перевозков, юрист:

С учетом того, что у потребителя с индивидуальным предпринимателем отсутствуют договор и адрес. При наличии учетного номера плательщика адрес можно узнать по адресу ул. Кальварийская, 1, каб. 705. По заявлению потребителя ей будет предоставлен адрес о регистрации субъекта хозяйствования, в данном случае индивидуального предпринимателя.

А сейчас плохая новость для мастеров Дениса и Андрея.

Юрий Перевозков, юрист:

То обстоятельство, что ей были возвращены некие денежные средства в данной ситуации не играет роли, так как исключительно потребитель решает, какое требование заявить в том случае, если была оказана услуга ненадлежащего качество.

Была бы Ирина Евгеньевна женщиной менее порядочной, то она легко могла бы заявить в суде, что никаких денег ей не передавали! Доказательств обратного нет! Поэтому хочется дать дельный и полезный совет обоим предпринимателям. Не тяните резину! В срочном порядке свяжитесь с гражданкой Петровой и закройте вопрос. В противном случае у судьи, чуть позже, возникнет масса вопросов уже к вам! Не только по качеству работ, но и почему вы, уважаемые, работаете без договоров и чеков, подтверждающих факт оплаты.

Сейчас сложно предугадать дальнейшее поведение как Галины Евгеньевны, так и ее обидчиков. Первая, возможно, не станет ввязываться в судебную тяжбу, вторые, скорее всего, отдадутся во власть жизненного течения жизни. И если течение в этот раз убережет халтурщиков от омута, то можно не сомневаться, что в следующий раз это обязательно произойдет.