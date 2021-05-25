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​СК завершил расследование уголовного дела в отношении Николая Дедка

25 мая 2021 16:23
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Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по Минску завершено расследование уголовного дела в отношении Николая Дедка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

​СК завершил расследование уголовного дела в отношении Николая Дедка-1

Согласно материалам, на протяжении нескольких лет он администрировал радикальный Telegram-канал, где размещал различные материалы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране и причинение вреда национальной безопасности.

​СК завершил расследование уголовного дела в отношении Николая Дедка-4

В ноябре он был задержан в поселке Сосновый Могилевской области. В ходе обыска жилища были обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, которые, согласно заключению экспертизы, являются предметами поражающего действия. Также, по данным следствия, мужчина принимал 23 августа активное участие в несанкционированном массовом мероприятии в столице.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Николай Дедок # Фотофакт

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