​СК завершил расследование уголовного дела в отношении Николая Дедка

Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по Минску завершено расследование уголовного дела в отношении Николая Дедка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Согласно материалам, на протяжении нескольких лет он администрировал радикальный Telegram-канал, где размещал различные материалы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране и причинение вреда национальной безопасности.

В ноябре он был задержан в поселке Сосновый Могилевской области. В ходе обыска жилища были обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, которые, согласно заключению экспертизы, являются предметами поражающего действия. Также, по данным следствия, мужчина принимал 23 августа активное участие в несанкционированном массовом мероприятии в столице.