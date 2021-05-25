Зачем каждый год отключают горячую воду и можно ли без этого обойтись? Объясняет специалист

Новости Беларуси. Сегодня поговорим о работе одной из самых востребованных служб в городе. Без жилищно-коммунального хозяйства трудно представить нашу жизнь. Самим бы пришлось убирать дворы, мыть подъезды, чинить трубы, укладывать асфальт. Благодаря этим хранителям чистоты, ремонта, порядка и благоустройства мы избавлены от множества проблем и хлопот. Какие вопросы сегодня решают работники ЖКХ, узнаем в студии «Большого города» у заместителя генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Андрея Новика.

Екатерина Забенько, ведущая:

Ежегодное отключение горячей воды – своеобразная коммунальная боль белорусского народа. Я, например, спасалась тем, что мылась у мамы, а сейчас и у мамы отключают горячую воду. Хочется спросить, доколе? И насколько необходимо и оправдано такое ежегодное отключение воды?