Зачем каждый год отключают горячую воду и можно ли без этого обойтись? Объясняет специалист
Новости Беларуси. Сегодня поговорим о работе одной из самых востребованных служб в городе. Без жилищно-коммунального хозяйства трудно представить нашу жизнь. Самим бы пришлось убирать дворы, мыть подъезды, чинить трубы, укладывать асфальт. Благодаря этим хранителям чистоты, ремонта, порядка и благоустройства мы избавлены от множества проблем и хлопот. Какие вопросы сегодня решают работники ЖКХ, узнаем в студии «Большого города» у заместителя генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Андрея Новика.
Екатерина Забенько, ведущая:
Ежегодное отключение горячей воды – своеобразная коммунальная боль белорусского народа. Я, например, спасалась тем, что мылась у мамы, а сейчас и у мамы отключают горячую воду. Хочется спросить, доколе? И насколько необходимо и оправдано такое ежегодное отключение воды?
Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
К сожалению, сегодня обойтись без отключения горячего водоснабжения в межотопительный период невозможно. Это необходимо, в первую очередь, для проведения ремонтных и профилактических работ, исключения возможных аварийных ситуаций в последующем, в том числе и в отопительный период.
Екатерина Забенько:
То есть, лучше раз в год потерпеть, чем потом ожидать каких-то коммунальных аварий?
Андрей Новик:
Совершенно правильно.
Екатерина Забенько:
Уже 13 дней, не 14. Хорошо идем. Лет через 50 дойдем до недели, наверное.
Андрей Новик:
Может быть, и меньше.
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