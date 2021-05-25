Думаете, что работнику ЖКХ нужно платить деньги, а ещё лучше чем-то угостить? Рассказываем, как проходит его визит

Новости Беларуси. Сегодня поговорим о работе одной из самых востребованных служб в городе. Без жилищно-коммунального хозяйства трудно представить нашу жизнь. Самим бы пришлось убирать дворы, мыть подъезды, чинить трубы, укладывать асфальт. Благодаря этим хранителям чистоты, ремонта, порядка и благоустройства мы избавлены от множества проблем и хлопот. Какие вопросы сегодня решают работники ЖКХ, узнаем в студии « Большого города » у заместителя генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Андрея Новика.

Екатерина Забенько, ведущая: Давайте еще раз сделаем акцент на том, как оплачивать услуги хаус-мастера. Еще живы стереотипы советских времен, что ему нужно заплатить на месте, а то и угостить чем-то. Давайте развеем мифы.

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Есть платно-бытовые услуги, которые предоставляются гражданам на основании дополнительного договора. Порядок предоставления следующий: жилец-заявитель обращается в контакт-центр по короткому номеру 115, оставляет заявку на проведение каких-то работ, эта заявка по территории передается в жилищно-эксплуатационную службу, работники которой связываются с жильцом и согласовывают с ним время визита. При визите с жильцом заключается заказ-договор на выполнение работ, производятся работы, и оплата за эти работы включается в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Никаких денег работникам ЖКХ платить не нужно.