СК завершил расследование уголовного дела о хулиганстве и хранении боеприпасов. Будут судить двоих минчан

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хулиганстве и хранении боеприпасов. Двоих минчан будут судить сразу по нескольким эпизодам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хулиганстве и хранении боеприпасов. Двоих минчан будут судить сразу по нескольким эпизодам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь о событиях октября 2020 года в Минске на улице Уборевича. Интернет тогда облетело видео конфликта на дороге между протестующим с флагом и водителем BMW. А на радикальных Telegram-каналах появились анкетные данные автомобилиста, а также его семьи.
Мужчине сразу стали поступать угрозы убийством. И, как сказано в материалах дела, трое мужчин, ныне обвиняемых, узнав место жительства водителя BMW, отправились к нему домой, так сказать, выяснять отношения. Однако ночью по пути двоих задержал ОМОН, третьему удалось скрыться.
Павел Коваленко, начальник Заводского районного отдела Следственного комитета Минска:
С целью конспирации обвиняемый поставил автомобиль, на котором приехал, в соседнем дворе. И направились к потерпевшему для поиска его транспортного средства, после чего двое из них были задержаны сотрудниками ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Третьему удалось скрыться. При личном обыске у одного из задержанных изъят заряженный пневматический пистолет, у второго – нож, который согласно заключению экспертизы является холодным оружием. При осмотре автомобиля обнаружены фейерверки, лазерные указки, различные листовки, символика, ручная противопехотная осколочная наступательная граната и более 50 патронов калибра 9 мм.
Сами подозреваемые изначально говорили, что просто гуляли по улице. Только позже один из них признался, что компания целенаправленно шла на дело. Их поступок квалифицирован как подготовка к особо злостному хулиганству, незаконное хранение боеприпасов. Оба мужчины сейчас находятся под стражей. Материалы уголовного дела переданы в суд.