СК завершил расследование уголовного дела о хулиганстве и хранении боеприпасов. Будут судить двоих минчан

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хулиганстве и хранении боеприпасов. Двоих минчан будут судить сразу по нескольким эпизодам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о событиях октября 2020 года в Минске на улице Уборевича. Интернет тогда облетело видео конфликта на дороге между протестующим с флагом и водителем BMW. А на радикальных Telegram-каналах появились анкетные данные автомобилиста, а также его семьи.

Мужчине сразу стали поступать угрозы убийством. И, как сказано в материалах дела, трое мужчин, ныне обвиняемых, узнав место жительства водителя BMW, отправились к нему домой, так сказать, выяснять отношения. Однако ночью по пути двоих задержал ОМОН, третьему удалось скрыться.