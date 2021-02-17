Прямой эфир

СК завершил расследование уголовного дела о хулиганстве и хранении боеприпасов. Будут судить двоих минчан

17 февраля 2021 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хулиганстве и хранении боеприпасов. Двоих минчан будут судить сразу по нескольким эпизодам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК завершил расследование уголовного дела о хулиганстве и хранении боеприпасов. Будут судить двоих минчан-1

Речь о событиях октября 2020 года в Минске на улице Уборевича. Интернет тогда облетело видео конфликта на дороге между протестующим с флагом и водителем BMW. А на радикальных Telegram-каналах появились анкетные данные автомобилиста, а также его семьи.

Мужчине сразу стали поступать угрозы убийством. И, как сказано в материалах дела, трое мужчин, ныне обвиняемых, узнав место жительства водителя BMW, отправились к нему домой, так сказать, выяснять отношения. Однако ночью по пути двоих задержал ОМОН, третьему удалось скрыться.

СК завершил расследование уголовного дела о хулиганстве и хранении боеприпасов. Будут судить двоих минчан-4

Павел Коваленко, начальник Заводского районного отдела Следственного комитета Минска:
С целью конспирации обвиняемый поставил автомобиль, на котором приехал, в соседнем дворе. И направились к потерпевшему для поиска его транспортного средства, после чего двое из них были задержаны сотрудниками ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Третьему удалось скрыться. При личном обыске у одного из задержанных изъят заряженный пневматический пистолет, у второго – нож, который согласно заключению экспертизы является холодным оружием. При осмотре автомобиля обнаружены фейерверки, лазерные указки, различные листовки, символика, ручная противопехотная осколочная наступательная граната и более 50 патронов калибра 9 мм.

СК завершил расследование уголовного дела о хулиганстве и хранении боеприпасов. Будут судить двоих минчан-7

Сами подозреваемые изначально говорили, что просто гуляли по улице. Только позже один из них признался, что компания целенаправленно шла на дело. Их поступок квалифицирован как подготовка к особо злостному хулиганству, незаконное хранение боеприпасов. Оба мужчины сейчас находятся под стражей. Материалы уголовного дела переданы в суд.

# Следственный Комитет # общество # Павел Коваленко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
17 февраля начнётся суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка
17 февраля 2021 06:20

17 февраля начнётся суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка

Что делать, если потерялся и как спасти человека после ДТП? В центре безопасности Воложина детей учат с помощью 3D-очков
16 февраля 2021 21:37

Что делать, если потерялся и как спасти человека после ДТП? В центре безопасности Воложина детей учат с помощью 3D-очков

«Зимой люди привлечены круглосуточно». Как в Слуцке устраняют последствия снегопада?
16 февраля 2021 21:29

«Зимой люди привлечены круглосуточно». Как в Слуцке устраняют последствия снегопада?